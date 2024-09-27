"وشي في وشك" مسرحية تكسر القوالب المعتادة للمسرح

قدمت فرقة "تفاكيك" العرض المسرحي " وشي في وشك" على مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون، وهو أول ظهور للفرقة.

العرض من إخراج الفنان حسام الصياد، ودراماتورج إسراء محجوب، وأشعار أحمد مراد، وموسيقى وألحان حسن زكي،ومأخوذ عن رواية "الغميضة" للكاتب وليد علاء الدين.

تدور المسرحية في خمسة فصول، تمثل محاولة إبداعية لخلخلة الوعي القائم وإزاحته لإنشاء وعي ممكن بدلاً منه، عبر إسقاط لعبة «الاستغماية» على مشكلات الحياة التي نعيشها.

وعن العرض يقول المخرج حسام الصياد إنه أراد من خلال المسرحية كسر القوالب المعتادة للعروض المسرحية حتى أنه أدخل مجموعة من التعديلات على النص الأصلي للمسرحية، مضيفا أن العرض المسرحي الذي شهد حضورا جماهيريا كبيرا يكشف فكرة تحول البشر إلى كائنات مزيفة ترتدي أقنعة وهو ما نراه كثيرا اليوم في واقع الحياة.