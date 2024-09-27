سرقوا النور من الشوراع.. ضبط لصوص الأعمدة بالقاهرة

كشفت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عناصر تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، مقيمون بمحافظة السويس بسرقة أعمدة الإنارة بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة القطامية مستخدمين سيارتين فى إرتكاب وقائع السرقة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم (2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار – السيارتين المستخدمتين فى إرتكاب الواقعة- الأدوات المستخدمة فى الفك والتركيب).

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فى سرقة أعمدة الإنارة بأسلوب "الفك والتقطيع" من الطرق السريعة والمحاور الرئيسية بقصد بيعها خردة ، وتصرفهم فى المسروقات بالبيع لدى عميليهما "سيئا النية" (تاجرى خردة "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة السويس) تم ضبطهما وبحوزتهما (عدد من كشافات أعمدة الإنارة - كمية من الحديد المنصهر الناتج عن صهر الأعمدة - كمية من الأسلاك النحاس "من متحصلات وقائع السرقة" – الأدوات والأجهزة المستخدمة فى إرتكاب نشاطهم الإجرامى)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة.

وفي واقعة أخرى تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على 3 أشخاص بجنوب سيناء لقيامهم بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة قسم شرطة رأس سدر بجنوب سيناء) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والسيارات) .

وقدرت أفعال الغسل بـ100 مليون جنيه تقريبا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وفي سياق منفصل أعلنت وزارة الداخلية انه بتاريخ 26 سبتمبر الجارى وأثناء مرور قوة تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة كوم أمبو بمديرية أمن أسوان لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة المركز تلاحظ لهم سيارة ربع نقل بدون لوحات يستقلها (أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة "سبق إتهامه والحكم عليه فى العديد من القضايا الجنائية) وحال محاولة إستيقافها بادر العنصر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات.