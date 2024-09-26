جوجل تقدم شكوى ضد مايكروسوفت لمكافحة الاحتكار

قدمت جوجل شكوى ضد مايكروسوفت لدى المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء. وفي الشكوى، اتهمت جوجل مايكروسوفت بجعل نقل عملهم من Azure إلى مزودين آخرين، مثل Google Cloud، مكلفًا للغاية بالنسبة لعملاء السحابة.

تزعم جوجل أن شروط ترخيص السحابة الخاصة بشركة مايكروسوفت تقيد العملاء الأوروبيين من التحول إلى منصات سحابية منافسة على الرغم من "عدم وجود حواجز تقنية تمنع القيام بذلك". في منشور على مدونة يشرح شكواها، كتبت جوجل أن ممارسات مايكروسوفت "ألحقت ضررًا كبيرًا بالشركات والحكومات الأوروبية"، مما يكلف الشركات الأوروبية مليار يورو (1.1 مليار دولار) سنويًا، مما أدى إلى إهدار أموال دافعي الضرائب وخنق المنافسة.

تتصدر AWS التابعة لشركة أمازون سوق السحابة في أوروبا. وتأتي Azure التابعة لشركة مايكروسوفت في المرتبة الثانية، تليها Google في المرتبة الثالثة. واستكملت أوراكل وسيلزفورس وآي بي إم المراكز الستة الأولى في الربع الثاني من عام 2024.

أكد متحدث باسم المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء لموقع إنجادجيت أن الهيئة الحاكمة للاتحاد الأوروبي تلقت شكوى جوجل. وكتبت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية ليا زوبر: "سنقوم بتقييمها وفقًا لإجراءاتنا القياسية".

تشير شكوى جوجل إلى تسوية هذا الصيف بين مايكروسوفت وCISPE (مقدمو خدمات البنية التحتية السحابية في أوروبا)، وهي الهيئة التجارية لصناعة السحابة في أوروبا. وقد قدمت الأخيرة شكوى ضد مايكروسوفت في أواخر عام 2022، متهمة الشركة بممارسات مناهضة للمنافسة مع Azure (مشابهة بشكل لافت للنظر لشكاوى جوجل من اليوم). لم يتم الكشف عن التفاصيل الكاملة للتسوية، والتي أدت إلى سحب CISPE لشكواها. وكتبت CISPE في يوليو أن مايكروسوفت ستجري تغييرات لمعالجة مخاوفها. وشملت تلك التغييرات إصدار نسخة محسنة من Azure Stack HCI، والتي من شأنها أن تجلب الميزات التي يتمتع بها عملاء Microsoft إلى مقدمي الخدمات السحابية الأوروبيين.

في بيان لـ Engadget، كانت Microsoft متفائلة بأن المفوضية الأوروبية سترفض شكوى Google. كتب متحدث باسم Microsoft، في إشارة إلى تقرير Bloomberg الذي يفيد بأن Google عرضت صفقة بديلة بقيمة 500 مليون دولار لإبقاء شكوى مكافحة الاحتكار حية: "لقد قامت Microsoft بتسوية مخاوف مماثلة أثارها مزودو الخدمات السحابية الأوروبيون بشكل ودي، حتى بعد أن أملت Google في استمرارهم في التقاضي". كتب متحدث باسم Microsoft: "بعد فشلها في إقناع الشركات الأوروبية، نتوقع أن تفشل Google أيضًا في إقناع المفوضية الأوروبية".



تقول Google إن Windows Server هو جوهر شكواها. ووصفته بأنه "حصان عمل لا غنى عنه في العديد من بيئات تكنولوجيا المعلومات"، وتقول الشركة إن Microsoft غيرت ممارساتها بعد أن أصبحت الحوسبة السحابية عملاً أكثر ربحية. وكتبت Google: "لكن مع مواجهة Azure لمزيد من المنافسة، قدمت Microsoft قواعد جديدة حدت بشدة من اختيار العملاء".

قالت Google إن شروط الترخيص التي تبنتها Microsoft في عام 2019 "فرضت عقوبات مالية شديدة" على الشركات التي تريد استخدام برنامج Windows Server مع منافسي Azure مثل AWS وGoogle Cloud. "تشير تصريحات مايكروسوفت نفسها إلى أن العملاء الذين يريدون نقل أحمال العمل الخاصة بهم إلى هؤلاء المنافسين سيحتاجون إلى دفع ما يصل إلى خمسة أضعاف ذلك"، كتبت جوجل، مستشهدة بصفحة ويب مؤرشفة عام 2023 تقارن أسعار Azure بأسعار AWS. وقالت جوجل إن مايكروسوفت حدت أيضًا من تصحيحات الأمان وخلقت حواجز أخرى أمام الاختيار في موفري الخدمات السحابية.

كما ربطت جوجل ببحث أجراه البروفيسور فريديريك جيني، وهو خبير اقتصادي فرنسي ورئيس لجنة المنافسة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. تزعم الدراسة أن الشركات الأوروبية والمنظمات الحكومية تدفع "تكاليف إضافية غير عادلة" للعملاء الذين يرخصون البرامج للعمل على البنية التحتية السحابية من موفري الخدمات المستقلين. زعم البروفيسور جيني أن أولئك الذين اختاروا موفري الخدمات السحابية غير التابعين لشركة Microsoft "امتصوا 1،010،394،489 يورو إضافية من الاقتصاد الأوروبي في عام 2022".

كتب رئيس منصة Google Cloud أميت زافري يوم الأربعاء أن ممارسات مايكروسوفت تحصر العملاء في Azure، وتضر بالأمن السيبراني وتحد من الابتكار. تحدث زافري أيضًا مع CNBC، داعيًا إلى سوق أكثر انفتاحًا لموفري الخدمات السحابية. وقال زافري "إن القيود اليوم لا تسمح للعملاء بالاختيار". ويريد زافري "إزالة القيود التي فرضتها مايكروسوفت والسماح للعملاء بالحصول على واختيار أي مزود سحابي يعتقدون أنه الأفضل لهم تجاريًا وفنيًا".