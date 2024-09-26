مسابقات وورش فنية متنوعة لذوي الهمم ضمن أنشطة ثقافة الفيوم 

أقام فرع ثقافة الفيوم عددا من الأنشطة التوعوية والفنية ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم وبيوت الثقافة.

إستمرار الفعاليات ضمن مبادرة "بداية" بفرع ثقافة الفيوم

وتزامنا مع تفعيل مبادرة "بداية جديدة" لبناء الانسان، عقد قسم الشباب والعمال بفرع ثقافة الفيوم، بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، محاضرة بعنوان "الاحتياجات الاجتماعية والنفسية وأساليب المعاملة الأسرية لذوي الاحتياجات الخاصة"، بمكتبة الفيوم العامة، شارك فيها كلا من الدكتور علي محمد غانم- أستاذ مساعد علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بالفيوم، والدكتور شحاته زيان- أستاذ علم النفس بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

ناقشا خلالها الاحتياجات النفسية والاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة، وكيفية التعامل مع كل فئة من هذه الفئات سواء داخل الأسرة، أوالمدرسة، والشارع، وفي المؤسسات العامة التي تتعامل مع الجمهور.

وشهدت مكتبة الفيوم العامة ورشة حكي، احتفالا باليوم العالمي للسلام، مع طلاب مدرسة التربية الفكرية، أوضحت فيها مروة محمود عطية- أخصائي ثقافي بالمكتبة- مفهوم السلام وأهميته وذلك من خلال حكي قصة توضح مدى أهميته في توطيد العلاقات بين فئات المجتمع المختلفة، والتأكيد على أهمية نشر السلام حتى تتقدم وترتقي الشعوب، إلى جانب ورشة تلوين لعروسة المولد، استمرارا لاحتفالات المولد النبوي الشريف، بإشراف هناء عطية-أخصائي الفنون التشكيلية بالمكتبة- وعبير ناجي أمينة مكتبة الطفل، كما قدم قسم المواهب بالفرع ورشة إعادة تدوير من الكرتون والخيش الملون، وخشب، لتصميم منظم كتب، نفذتها رضوي أحمد مسئول النشاط.

فيما أقامت مكتبة الطفل والشباب بسنورس ورشة فنية لإعادة تدوير خامات البيئة، تم خلالها إستخدام زجاجات المياه الفارغة لتصميم مزهرية وتزيينها بالفوم الملون كحافظة للأقلام، تدريب هاله عيسي مسئول نادي المرأة بالمكتبة وحنان اسماعيل أخصائي فنون تشكيلية.

من جانب آخر، شهدت مكتبة الشواشنة محاضرة بعنوان "تعاليم الإسلام للحفاظ على البيئة"، لالتعاون مع مديرية أوقاف الفيوم، تحدث فيها الشيخ خلف متولي ربيع حول أهمية الحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث من منظور إسلامي.