أهم ما جاء في اجتماع رئيس الوزراء مع وزير الإسكان لتطوير الساحل الشمالي







التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ لاستعراض خطة تطوير الساحل الشمالي الغربي، وموقف الغرف الفندقية المستهدفة.

وأهم ما جاء في اجتماع رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة هي النقاط التالية :

-بحلول عام 2030 ستبلغ المساحة المُتوقع تنميتها في محافظة مطروح ما يزيد على 1.3 مليون فدان مقارنة بـنحو 744 ألف فدانًا تم تنميتها حتى الآن.

- الأولوية الأولى هي منطقة مارينا العلمين

-المخطط الإستراتيجي للامتداد الجنوبي لمنطقة مارينا العلمين الجديدة يستهدف الحفاظ على القيم البيئية والتراثية والاجتماعية وتحقيق التوازن بين الاحتياجات للسائحين والزوار وبين السكان.

-زيادة وتركيز الاستعمالات الترفيهية والسياحية والمناطق المفتوحة على الواجهة الساحلية والبحيرة الصناعية لتوفير المتطلبات السياحية والترفيهية للزوار والسكان،

-خلق محور كورنيش يمثل عصبا رئيسيا ترفيهيا يرتبط بشبكة من الاستعمالات الترفيهية السياحية والمناطق المفتوحة مع ربطها بشبكة المحاور الخضراء الرئيسية والثانوية، وخلق مركز سياحى تراثى يمثل منطقة جذب سياحى.

-الأولويات الأولى والثانية والثالثة والرابعة تضم أراضي تنمية سياحية ونقاط ربط للبحيرات وبحيرات وأراضى تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

موقف المنشآت الفندقية بالساحل الشمالي الغربي:

-ما تم تنفيذه يشمل 48 فندقًا بإجمالي عدد 7252 غرفة فندقية، و3047 وحدة فندقية (شقق-شاليهات-فيلات)، موضحًا أن معدل تشغيل ما تم تنفيذه يبلغ 88%.



-جار إنشاء 7 فنادق بإجمالي 2487 غرفة فندقية، فيما يبلغ عدد الوحدات الفندقية الجاري إنشاؤها 48603 وحدات فندقية.