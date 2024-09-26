انطلاق احتفالية الجامع الأزهر بذكرى المولد النبوي

انطلقت مساء اليوم احتفالية الجامع الأزهر بذكرى المولد النبوي الشريف، بعنوان «قبسات من حياة النبي ﷺ في ذكرى مولده»، بحضور فضيلة أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، والدكتور هاني عودة، مدير الجامع الأزهر، بالإضافة إلى عدد كبير من علماء وطلاب الأزهر الشريف.

تجديد العهد مع قيم النبي ﷺ النبيلة



تأتي احتفالية الجامع الأزهر بذكرى ميلاد النبي ﷺ، في إطار تجديد العهد مع قيم النبي ﷺ النبيلة، وتعزيز تعاليم المحبة والسلام التي جاء بها، والتي يسعى الأزهر الشريف دائمًا لنشرها وتعزيزها في المجتمع، من خلال القيام بدوره في نشر الوسطية والاعتدال، وتناول أهمية الاقتداء بسيرته العطرة في حياتنا اليومية، وتحقيق مبادئ روح الأخوة والتسامح والرحمة والمحبة بين أفراد المجتمع.



تشمل فعاليات الاحتفال على مجموعة متنوعة من الأنشطة والبرامج الدينية، من تلاوة لآيات من القرآن الكريم، ومدائح نبوية والحديث عن سيرة النبي ﷺ وأخلاقه، مما يعزز من وعي الحضور بأهمية الاقتداء به في حياتهم اليومية.



على هامش الاحتفال يقوم الجامع الأزهر بتكريم الأوائل من الطلاب الوافدين الفائزين في اختبارات البرنامج العلمي النوعي للوافدين في تخصص اللغة العربية والعقيدة - المستوى الأول، وعددهم ثلاثون طالبًا، مما يعكس اهتمام الأزهر الشريف بالطلاب الوافدين وتيسير سبل التعليم لهم.

التقى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. محمد الجندي أمناء ومديري عموم المجمع للاطلاع على طبيعة العمل الحالية وخطة العمل المستقبلية لإدارات المجمع خلال الفترة المقبلة.

ثمَّن الأمين العام الجهود المبذولة من جميع العاملين بإدارات المجمع، والتي تعمل على تحقيق رسالة الأزهر الشريف ودوره المعرفي سواء داخل مصر أو خارجها، مؤكدًا على ضرورة العمل من أجل مزيد من الأداء وتحمّل الأعباء، في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب شيخ الأزهر، وتنفيذًا لرؤية الدولة المصرية في مختلف القضايا المطروحة والتي تمس المجتمع المصري والتي من أهمها بناء الإنسان من خلال الوعي بالتحديات وكيفية التغلب عليها، والمعرفة الكافية بالتحديات الفكرية التي نواجهها والتي تحتاج إلى التكامل المؤسسي في سبيل الحفاظ على الوعي المجتمعي وحماية الشباب من خطر المفاهيم والسلوكيات المنحرفة.

استمع الأمين العام إلى رؤية العمل المستقبلية لكل إدارة من أجل تحقيق مزيد من التقدم في جميع المجالات العلمية، والعملية، والإدارية، والتحديات التي يمكن أن تواجههم لتنفيذ هذه الرؤية .