اقرأ بالوفد غدًا.. "أبوالغيط" يحذر من اتساع دائرة النار والدمار بالمنطقة

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الجمعة، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "أبوالغيط" يحذر من اتساع دائرة النار والدمار بالمنطقة.

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

بوتين يهدد الغرب بالسلاح النووي

قلق من عودة “ترامب” لرئاسة أمريكا

بدء أكبر المعارك البرية للجيش السوداني

جهود حكومية مكثفة لتهيئة مناخ الاستثمار

تحرير 3 جسور من قوات الدعم السريع بالعاصمة المثلثة

شركة لتطوير مسار العائلة المقدسة

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن إسرائيل فشلت في عدوانها على قطاع غزة، وفقا لما ذكرته فضائية “ القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.



وتابع أن المواقف الأوروبية تجاه العدوان على غزة تغيرت عقب إدراك مدى الوحشية التي مارستها إسرائيل في القطاع.

الرئاسة الفلسطينية: استمرار حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني



وعلى صعيد آخر، قال نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، إن استمرار حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني، والمجازر اليومية التي ترتكب بحقه، والدعم الأميركي جعل المنطقة في مهب الريح، وفقًا لـ"وفا".

وأشار إلى أن المجزرة الدمويّة التي ارتكبها الاحتلال بحقّ المدنيين النازحين، اليوم الثلاثاء، في منطقة المواصي غرب خان يونس، والتي أدت إلى استشهاد وجرح المئات من المواطنين، إضافة إلى استمرار اقتحام المدن والمخيمات والقرى في الضفة الغربية وتدمير البنية التحية، تتحمل مسؤوليتها الإدارة الأميركية قبل الاحتلال.

وواصل أنه :"لولا هذا الدعم الأميركي غير المسبوق سياسيا، وعسكريا، وماليا، لما تجرأ قادة الاحتلال على ارتكاب مثل هذه الجرائم، متحدين جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي بقتل الأطفال والنساء والشيوخ دون محاسبة"، مستطردا "آن الأوان لتدرك إسرائيل والإدارة الأميركية ان المنطقة جميعها على حافة الانفجار الشامل، جراء سياساتها المخالفة للإرادة الدولية والشرعية الدولية، وأنها تستعدي الشعب الفلسطيني، والأمة العربية بالمال والسلاح الذي تقدمه لدولة الاحتلال، للاستمرار في جرائمها ضد شعبنا، وأرضنا، ومقدساتنا، وعليها التراجع عن دعمها الأعمى قبل فوات الأوان".



وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة، أن هذه الجرائم الدموية لن تجلب الأمن والاستقرار لأحد، بل ستزيد الشعب الفلسطيني صمودا، وتمسكا بأرضه، وثوابته، وتحقيق آماله بالحرية والاستقلال.