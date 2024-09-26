رسميًا.. ميراليم بيانيتش ينتقل إلى سيسكا موسكو الروسي

أعلن نادي سيسكا موسكو الروسي، الخميس، عن تعاقده مع البوسني ميراليم بيانيتش في صفقة انتقال حر قادمًا من الشارقة الإماراتي.

وكان بيانيتش البالغ من العمر 34 عامًا قد رحل عن الشارقة الإماراتي بنهاية عقده، بانتهاء الموسم الماضي 2023-2024، بعد موسمين من نهاية عقده.

وسبق لـ بيانيتش اللعب لعدة فرق كبرى مثل برشلونة الإسباني، روما ويوفنتوس الإيطاليين.

ميراليم بيانيتش يلعب لـ سيسكا موسكو بعد رحيله عن الشارقة



ورحب سيسكا موسكو بلاعبه الجديد عبر حسابه على موقع “إكس” بفيديو تقديمي ظهر خلاله وهو يمتطي حصانًا.

وظل بيانيتش لاعبًا حرًا منذ نهاية عقده مع الشارقة، قبل أن ينتقل لفريق جديد لأول مرة في الدوري الروسي، عن طريق سيسكا موسكو.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن بيانيتش قد رفض في وقت سابق اللعب ضد روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.

يُذكر أن الأندية الروسية ممنوعة من المشاركة في البطولات القارية، بسبب الحرب ضد أوكرانيا، لذا ستكون مشاركة بيانيتش مع فريقه مقتصرة فقط على البطولات المحلية.