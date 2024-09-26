مصر تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان

تحذر مصر مجددا من أن الممارسات والاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية تهدد بانزلاق منطقة الشرق الأوسط إلى حالة من المواجهات والفوضى ستعرض شعوب المنطقة لعواقب خطيرة يصعب السيطرة عليها.

جاء ذلك على ضوء تصعيد العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان بما في ذلك العاصمة بيروت، واستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وستواصل مصر جهودها في التوصل مع الأطراف الإقليمية والدولية لاحتواء هذا التصعيد الخطير، وتطالب بوقف إطلاق نار فوري وشامل ودائم بغزة ولبنان.

كما تؤيد جميع المبادرات والترتيبات المقترحة التي من شأنها التوصل لتلك الهدنة الشاملة والدائمة بالمنطقة.

وتؤكد مصر أن مفتاح تلك التهدئة يظل مرتبطا بوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.