محافظ البحيرة تفتتح أعمال توسعة العناية المركزة بمستشفى أبو المطامير

افتتحت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، أعمال التوسعات الجديدة بمستشفى أبو المطامير،.

وذلك بحضور الدكتور حازم الديب - نائب المحافظ، و اللواء حسن موافي - السكرتير العام للمحافظة ، و كامل غطاس - السكرتير المساعد للمحافظة،، و الدكتورة رشا فوزى مساعد المحافظ للشؤون الصحية والمبادرات، والدكتور السيد أحد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة.

حيث شملت أعمال التوسعة إنشاء قسم ملحق جديد بالعناية المركزة يضم عدد ٦ أسرة عناية و ٢ جهاز تنفس صناعي لتصبح أسرة العنايه ٢٠ سرير و ١٠ أجهزة تنفس صناعي، كما تم تجهيز العناية بأحدث الأجهزة الطبية والكوادر المدربة على أعلى مستوى من الكفاءة الطبية.

وفي ذات السياق افتتحت المحافظ قسم إذابه الجلطات الدماغيه بالمستشفى ، والذي يضم ٢ سرير و جهاز تنفس صناعي ،وتم التأكد من جاهزيته لإستقبال الحالات الطارئة، بالإضافة إلى المرور على أقسام المستشفى للتأكد من انتظام سير العمل وتقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

وخلال جولتها إلتقت محافظ البحيرة بعدد من المرضى، وإستمعت لطلبات وشكاوى المواطنين، ووجهت بسرعة العمل على حلها وضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضي.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر على جهود الدولة المصرية فى تطوير القطاع الصحى والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك دعم وتطوير كافة المستشفيات الحكومية بنطاق المحافظة والعمل على رفع كفاءة الوحدات والمراكز لتخفيف الأعباء عن كاهل المرضى.

وأشارت إلى أن المحافظة تواصل جهودها لدعم مسيرة التنمية وتعزيز دور قطاع الصحة في تحقيق الرخاء الاقتصادي والاجتماعي، بما يتسق مع اهداف مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى"، التي تسعى لتعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة وتركز على تحسين القطاع الصحي، وتحسين الخدمات الصحية بالمحافظات، وتعزيز الحماية الإجتماعية.

وأشادت الدكتورة جاكلين عازر، بأهمية دور المشاركة المجتمعية للمساهمة مع الجهاز التيفيذي للمحافظة لرفع كفاءة المستشفيات وتدعيمها وتزويدها بكافة الاحتياجات الازمه من مستلزمات وأجهزة طبية حديثه، باعتبارها ركيزة رئيسية في دعم وتحسين قطاع الصحة.

يأتي ذلك ضمن إحتفالات المحافظة بعيدها القومي وبالتزامن مع إطلاق المبادرة الرئاسية (بداية)،وفي إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من خلال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية وتحسين ورفع كفاءة البنية التحتية والمباني والتجهيزات التي تقدم الخدمات للمواطنين على أرض البحيرة.