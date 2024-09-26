إعلام عبري: حزب الله لم يستخدم إلا 10% من قدراته

أفاد إعلام عبري، بأن حزب الله لا يزال قادر على إيلام "إسرائيل"، وإلحاق الضرر الكبير بها، وأن الحزب "لم يستخدم بعد إلا 10% من قوته لاعتباراته الخاصة".

أكّدت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أنّ حزب الله لا يزال قادر على إيلام "إسرائيل" وإلحاق الضرر الكبير بها، وذلك على الرغم من ادعاءات عدد من المسؤولين الإسرائيليين بـ"تدمير 50% من قدرات حزب الله الصاروخية"، ونجاح تنفيذ الاغتيالات خلال الأسبوع الماضي.

قادر على الإطلاق إلى ما بعد ما بعد تل أبيب

وفي هذا السياق، قال المراسل العسكري في الصحيفة، يوسي يهوشع، إنّ حزب الله في عام 2006 كان يتوعد بـ "ما بعد ما بعد حيفا"، والآن "قادر على الإطلاق إلى ما بعد ما بعد تل أبيب أيضاً".

ورأى المراسل العسكري أن:"على عكس ما يمكن توقعه، فإنّ نطاق ونوعية النيران لا تمثل القدرات الكاملة لحزب الله"، مضيفاً:"إنّها حرب بلا شك، لكنها ليست قريبة بعد مما يمكن أن تكون عليه".

ولكن مع ذلك أكّد أن "الضربات الأخيرة" التي تلقاها حزب الله على أهداف حيوية واستخبارية، لا تعني أنّه فقد القدرة على إلحاق ألم كبير بـ "إسرائيل"، مشدّداً على أن "حزب الله لم يستخدم بعد إلا 10% من قوته لاعتباراته الخاصة".

ولذلك، قال إن:"النشوة التي يمكن رؤيتها بين صنّاع القرار وجزء من الجمهور يجب إعادتها إلى العليّة"، مشدّداً على أن:"الوضع لا يزال معقداً وقابلاً للاشتعال، وبعض الإنجازات العظيمة لا تمحو سنة من الإخفاقات والفشل أزمة الثقة".