قضت محكمة القضاء الإداري، بحجب اليوتيوبر شريف جابر وحظره من على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك لنشره الإلحاد وتتطاوله على الله عز وجل في منشوراته.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد الطاهر حنفي السيد، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وبعضوية المستشارين فتحي محمد السيد هلال، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار محمد مختار محمد عبد الوهاب، نائب رئيس مجلس الدولة.

حظر يوتيوبر شهير من منصات التواصل الاجتماعي

وجاء الحكم في الدعوي رقم 15689 لسنة 78 قضائية، والمقامة من الهيثم هاشم سعد، في 27 نوفمبر 2023، وذلك لصناعة اليوتيوبر شريف جابر مجموعة من الفيديوهات التي يزدري فيها الدين الإسلامي والمسيحي ويحض على الكراهية ونشر الأفكار الإلحادية، وعقب نظر أوراق القضية قررت هيئة المحكمة بتكليف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحجب القناة الخاصة باليوتيوبر شريف جابر من على موقع اليوتيوب وعلى كافة مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت هيئة المفوضية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار ممدوح منصور عبد الرسول أبو النور نائب رئيس مجلس الدولة، قد أودعت في وقت سابق تقريرها بشأن ذات القضية وأوصت بحجب قنوات ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بشريف جابر، وأكدت في تقريرها بأن حجب القناة الخاصة باليوتيوبر قد يترتب عليه خسائر تتجاوز مئات الملايين من من الجنيهات، ولكن حفظ الدين من أهم مقاصد الشريعة، ولا ريب أن ما يبثه المدعو من أفكار ملحدة شاذة من شأنه المساس بهذا المقصد العظيم، كما أن حماية المجتمع المصري من الفتن والاضطرابات وحماية معتقداته وثوابته الدينية لهو أمر مقدم على أي اعتبار مادي آخر.