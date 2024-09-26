عبر الفيديو كونفرانس.. محافظ الوادي الجديد يتابع ملفات التقنين والتصالح

عقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس مع رؤساء المراكز، وذلك لمتابعة موقف ملفات التقنين والتصالح على مخالفات البناء بالمدن والمراكز.

جاء ذلك بحضور حنان مجدي نائب المحافظ والمهندس سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والمحاسب إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، وعدد من التنفيذيين المعنيين.

واستهل المحافظ الاجتماع بالتأكيد على التوسع في مبادرات توفير السلع الغذائية الأساسية من خلال منافذ ثابتة ومتنقلة بالمدن والقرى بأسعار مخفضة للمواطنين؛ لمواجهة ارتفاع الأسعار.

كما تناول الاجتماع استعراض موقف الطلبات الموجودة بمنظومة التقنين الخاصة بأراضي أملاك الدولة، والإجراءات المتخذة تجاه غير الجادين في تقديم الطلبات والمتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة موجهًا بمراجعة موقف الطلبات غير الجادة من خلال وحدة المتغيرات المكانية، واسترداد غير المنزرع من الأراضي و تقنين وضع المنزرع منها، مع استمرار لجان المرور على المشروعات الاستثمارية المتقاعسة عن سداد مستحقات الدولة والتحفظ على المعدات الموجودة لحين سداد المديونية المستحقة، بالإضافة إلى فتح باب سداد رسوم الفحص والمعاينة للطلبات الموجودة على منظومة التقنين، فضلا عن إتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها بالمادة 372 من القانون 164 لسنة 2009 حيال المتعدين غير الجادين في تقنين أوضاعهم، ووقف المرافق والدعم التمويني والأسمدة الزراعية بعد توجيه الإنذارات لهم.

محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان بالمحافظة

وفي سياق آخر تابع محافظ الوادي الجديد فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان والتي يتم تنفيذها بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية بالمحافظة.

خلال ذلك قامت مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد بتنفيذ ندوة عن الوعي الصحي بحضور 20 طالبة من مركز باريس، تهدف إلى نشر الوعي الصحي، والوقايه من الأمراض وكيفية الوقاية والعلاج من تلك الأمراض.

وضمن أعمال مديرية الطب البيطري، تم تنفيذ ندوة إرشادية توعوية بعنوان وبائية مرض السعار وكيفية السيطرة على المرض (التحديات والحلول)، بينما قامت مديرية العمل بعقد ندوة في مجال السلامة والصحة المهنية بحضور عدد ( 20 ) من العاملين بالهيئة القومية للبريد والشركة المصرية للاتصالات بالخارجة، بالإضافة إلى فعاليات فرع ثقافة الوادي الجديد والتي شهدت تنظيم احتفالية ثقافية فنية بمكتبة الطفل والشباب بمركز الفرافرة بعنوان " أبدع.... وابتكر" ، تضمنت محاضرة ثقافية بعنوان "التوعية الأسرية والتربية الإيجابية للطفل" إلى جانب ورشة رسم وتلوين بعنوان(سحر الواحة)، و تقديم عرض فنون شعبية لفرقة التلقائيين للفن الشعبي بالفرافرة .

وقام مركز الإعلام بالمحافظة بتنظيم ندوة بعنوان "المكاسب القانونية للمرأة وانعكاسها على تمكين المرأة فى المجتمع" ،وذلك بمقر مديرية الزراعة استهدفت موظفات القطاع الزراعي.