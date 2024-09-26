تقليل غازات الاحتباس الحراري بمقدار 42 % في مطروح

نجحت شركة بدر الدين للبترول في خفض الانبعاثات الكربونية وتقليل غازات الشغلة وغاز الميثان والتحول للمشروعات الخضراء الذكية.

فازت الشركة فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات الإسكندرية ومطروح والبحيرة وذلك من خلال المشاركة بمشروعين رائدين عن محافظة مطروح لخفض غازات الشعلة والانبعاثات الكربونية الناتجة عنها، ومعالجة المياه المصاحبة لإنتاج الزيت الخام والمليئة بالأملاح حمايةً للبيئة من تأثيرها.

يجسد ذلك التزام شركة بدر الدين بتبنى الحلول الصديقة للبيئة ودعم التحول نحو الطاقة النظيفة والمساهمة فى جهود للحد من تأثيرات تغير المناخ بتقليل الانبعاثات وتحسين كفاءة الطاقة.

تسلم الجائزة عن شركة بدر الدين للبترول المهندس أشرف عبد الجواد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والمهندس شامرندرا سينج المدير العام والعضو المنتدب والمهندسة إيمان الجمل والمهندس أحمد أمير.

وذلك خلال مراسم الاحتفال بالشركات الفائزة بالمبادرة والتي شهدها الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية واللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية والدكتور أحمد رزق المدير التنفيذى لمكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية فى مصر.

وتعد الجائزة بمثابة شهادة ثقة ودليل واضح على قدرة قطاع البترول وشركاته على تقديم حلول مبتكرة ومستدامة تجمع بين الكفاءة التشغيلية والحفاظ على البيئة.

مشروعات صديقة للبيئة

يشار إلى أن مشروع معالجة وإعادة حقن المياه المصاحبة لإنتاج البترول والغاز يهدف إلى تقليل التأثير البيئى من خلال معالجة وإعادة حقن المياه والتخلص من 100% من المياه المصاحبة بشكل مستدام، ويعد هذا أفضل البدائل الطبيعية للتخلص من المياه المصاحبة الملوثة بالأملاح والمعادن والمخلفات المشعة بالإضافة إلى توفير مساحات شاسعة بعدم استخدام برك تبخير المياه المبطنة.

وفيما يتصل بالمشروع الثاني لتقليل غازات الشعلة وتقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة منها، فقد نجحت مواقع الشركة (الأبيض، بدر-٣) فى تحقيق الأهداف التالية:

- خفض غازات الشعلة بنسبة 55%. - خفض غاز الميثان بمقدار 57%.

- تقليل غازات الاحتباس الحراري بمقدار 42% مما أدى إلى خفض الانبعاثات الكربونية.

- ومن جانب آخر فقد تم تقليل استهلاك الديزل بنسبة 31%.