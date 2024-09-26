المواعيد الجديدة لغلق المحلات بعد تطبيق التوقيت الشتوي

أيام قليلة تفصلنا عن تطبيق التوقيت الشتوى حيث تستعد المحافظات المصرية لتطبيق التوقيت الشتوي الجديد، وأيضا مواعيد غلق المحلات التجارية والمولات، وذلك وفقًا لقرار وزير التنمية المحلية لتنظيم الحركة التجارية.

مواعيد غلق المحلات الجديدة بالمحافظات بعد تطبيق التوقيت الشتوي

وجاءت مواعيد غلق المحلات الجديدة بالمحافظات بعد تطبيق التوقيت الشتوي وفقا لقرار وزير التنمية المحلية، بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات، تكون شهور الصيف اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.

وبحسب قرار وزير التنمية المحلية يكون آخر أيام تطبيق المواعيد الصيفية هو اليوم الخميس 26 سبتمبر الجاري، ليبدأ غدا الجمعة الموافق 27 سبتمبر بدء المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحلات في المحافظات.



مواعيد غلق المحلات في الشتاء بالمحافظات



وتضمن مواعيد غلق المحلات الجديدة بالمحافظات بعد تطبيق التوقيت الشتوي

- محال الورش والأعمال الحرفية: تفتح يوميًا من 8 صباحًا وتغلق الساعة 6 مساءً.

- الخميس والجمعة والأعياد الرسمية للدولة: تغلق المحلات الساعة 11 مساءً.

- المطاعم والكافيهات والبازارات: تفتح يوميًا من 5 صباحًا وتغلق الساعة 12 منتصف الليل.

- خدمة التيك أواى: متاحة على مدار 24 ساعة.



استثناءات من مواعيد غلق المحلات الشتوية في 2024 بالمحافظات

- محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز

- ورش الطرق ومحطات الوقود: تستثنى من مواعيد الغلق.

- محلات الفواكه والخضراوات، ومحلات الدواجن، وأسواق الجملة، والصيدليات.

- المحافظات الساحلية: يجوز تعديل المواعيد بها بناءً على قرار وزير التنمية المحلية.