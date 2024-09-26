38 حالة قسطرة قلبية تُجريها مستشفي قنا العام

أعلن الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة بقنا، عن نجاح قسم القسطرة القلبية بمستشفي قنا العام في تنفيذ 38 عملية قسطرة قلبية، وذلك ضمن خطة المديرية للقضاء علي قوائم الإنتظار وذلك خلال أربع أيام.

وأوضح أن عمليات القسطرة القلبية شملت تنفيذ 11 قسطرة قلبية منها 7 تشخيصية و 4 علاجية في يوم 9/16 فيما نجحت المستشفي في عمل 5 قسطرة منها 4 تشخيصية وقسطرة علاجية في يوم 9/17 .

فيما نجحت المستشفي في تنفيذ 13 قسطرة ضمت 8 تشخيصية و5 علاجية خلال يوم 9/19 و تنفيذ 9 قسطرة قلبية في يوم 9/20 شملت 5 تشخيصية و4 علاجية هذا ويتقدم الدكتور محمد يوسف بخالص الشكر والتقدير للدكتور محمد الديب مدير المستشفي ولفريق قسم القسطرة القلبية بالمستشفي علي مجهوداتهم المتواصلة في التخفيف عن المرضي والقضاء علي قوائم الإنتظار في عمليات القسطرة القلبية.

صحة قنا تعلن إنطلاق مؤتمر حميات قنا السنوي الثالث عشر

فيما أعلن الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة بقنا عن إنطلاق السنوي الثالث عشر لمستشفي حميات قنا والذي سيُعقد علي مدار يومي 27،26 سبتمبر.

وأوضح وكيل الوزارة أن مؤتمر الحميات الذي يُعقد بصورة دورية منذ إنطلاق نسخته الأولي في 2010 يهتم بعرض المشاكل الصحية الموجودة في البيئة المحيطة، مشيراً إلي أن المؤتمر يُولي إهتماماً خاصاً بتقديم خدمات طبية للمرضي من خلال ورش العمل ، حيث يتم مناظرة عدد من المرضي بمناظير الجهاز الهضمي والقنوات المراية.

فيما أوضح الدكتور سيد الكاشف مدير مستشفي حميات قنا أن المؤتمر سوف يَشرُف بحضور كوكبة من أطباء الجهاز الكبدي لتقديم جرعة علمية رائدة وحديثة لأطباء الباطنة والجهاز الهضمي بما يدعم قدراتهم الفنية في التعامل مع الحالات الطبية المختلفة.

وأشار "الكاشف" إلي أن المؤتمر سوف يُنظم تحت رعاية الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا ورئاسة الأستاذ الدكتور محمد عامر عفيفي أستاذ ورئيس قسم الكبد والجهاز الهضمي والمناظير بطب الأزهر بالقاهرة ومشاركة الدكتور محمد أحمد عمر أستاذ جراحة الجهاز الهضمي بطب قنا والدكتور شمردن عز الدين أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بطب قنا ومنسق ورشة العمل الدكتور شاذلي محمد علي إستشارى المناظير بحميات قنا ورئيسة قسم الكبد والجهاز الهضمي بحميات قنا الدكتورة تيسير محمد ممدوح.