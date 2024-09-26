ضبط وإعدام 108 كيلو أغذية منتهية الصلاحية وتحرير 26 محضر بالمنوفية

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات حملة تفتيشية مكبرة برئاسة صفوت معوض رئيس المركز بالتنسيق مع الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالمحافظة ومديريات الطب البيطري والتموين والصحة وحماية المستهلك وإدارة البيئة وقسم الرخص والإشغالات بالمركز على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت الغذائية بكفر داوود، للتأكد من جودة وسلامة المنتجات والأطعمة المقدمة للمواطنين ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية.

وأسفرت الحملة عن ضبط وإعدام 108 كيلو جرام أغذية منتهية الصلاحية غير صالحة للاستهلاك الادمي، وتحرير 26 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة باستمرار بذل المزيد من الجهد والمتابعة المستمرة لتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لردع المخالفين حفاظاً على حقوق المواطنين وتحقيقاً للصالح العام.