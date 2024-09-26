إدارة وستهام يونايتد تقترب من إقالة لوبيتيجي

كشف الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزو رومانو ان إدارة نادي ويستهام يونايتد الأنجليزي تقترب من اتخاذ قرار بأقالة المدير الفني الأسباني جوليان لوبيتيجي على خلفية النتائج السلبية التي حققها فريق الهامرز في بداية الموسم .

وكان فريق ويستهام يونايتد قد بدأ الموسم بداية متعثرة للغاية بالفوز في مباراة واحدة من أصل خمس مباريات في الدوري الانجليزي الممتاز إلى جانب هزيمته السابقة امام ليفربول في كأس رابطة المحترفين الانجليزية مساء امس الاربعاء بخمسة اهداف مقابل هدف رغم التدعيمات الكبيرة التي قام بها فريق ويستهام قبل انطلاق الموسم على مستوى الاعبين وعلى مستوى الجهاز الفني .

وقال فابريزو رومانو في برنامجه الصباحي الخميس : إدارة ويستهام مستائة للغاية من نتائج الفريق وطالبت المدير الفني بتحسن فوري خلال المباريات القادمة.

وقال رومانو : على الرغم من انتشار الاقاويل حول منح إدارة نادي ويستهام يونايتد الفرصة للمدير الفني خلال المباريات الثلاث القادمة للفريق حتى ترى تحسنا في نتائج الفريق الا انه حتى هذه المهلة غير مضمونة وربما نجد قرارات سريعة قريبا ولوبيتيجي يعلم هذا جيدا.

وأضاف فابريزو رومانو : إدارة ويستهام يونايتد متفهمة ان هناك تغييرات كبيرة في الاعبين إلى جانب الإدارة الفتية وهذا يحتاج إلى وقت لتحقيق التجانس الا انها لم تنتظر كثيرا .