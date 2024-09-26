إسلام إبراهيم: السوشيال ميديا كسرت ستر البيوت

كشف الفنان إسلام إبراهيم، عن رأيه في مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه مستاء من استخدام البعض لها ونشر تفاصيل حياتهم اليومية ومشاكلهم الأسرية للجمهور كما أننا نفتقد الانغلاق الأسري كما في الأجيال القديمة.

وقال إسلام إبراهيم، خلال لقائه في برنامج It’s Showtime التي تقدمة الإعلاميتين دينا حويدق وسمر نعيم على شاشة قناة الحياة: "عندي مشكلة مع السوشيال ميديا كسرت حتة الستر في البيوت والناس زمان القديمة كانت قافلة على نفسها، بحس إن كل حاجة لما بتبقى جوا البيت بتتحل، أول لما بنخرج مشاكلنا قدام الناس وتبقى على الملأ وتدخل الأطراف الدنيا بتبوظ، إحنا مفتقدين من الجيل القديم إننا نقفل على نفسنا شوية.

وتابع: ومطلوب من الجيل القديم يكون متطور عشان يقدر يتواصل مع الأجيال الجديدة ويعرفوا يربوهم.