الخميس 26 سبتمبر 2024
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د.عبد السند يمامة
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عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

خلال لقائه مع وزير خارجية روسيا الاتحادية

أبو الغيط: التصعيد الاسرائيلي يدفع الأمور الى حافة يتعين على العالم ادراك مخاطرها

بوابة الوفد الإلكترونية


أبو الغيط يلتقي وزير خارجية روسيا الاتحادية 
ويؤكد: التصعيد الاسرائيلي يدفع الأمور الى حافة يتعين على العالم ادراك مخاطرها
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التقى السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء 25/9/2024، بالسيد سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة (79) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وصرح جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام بأن الطرفين بحثا خلال اللقاء عدداً من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية فضلا عن التصعيد الخطير في لبنان، حيث شدد ابو الغيط على أن الانزلاق نحو المواجهة الاقليمية الشاملة لن يكون في مصلحة اي طرف، وان الدفع الاسرائيلي للتصعيد يدفع الامور الى حافة يتعين على المجتمع الدولي ادراك مدى خطورتها والعمل بسرعة وحسم للتراجع عنها.

وقال رشدي إن أبو الغيط حرص على إطلاع لافروف على نتائج الجهود التي تقوم بها المجموعة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بالحرب على غزة في سبيل الوصول إلى وقف فوري ودائم لوقف النار وتطبيق حل الدولتين، مشيراً إلى أهمية مشاركة روسيا في الجهود الرامية إلى تحويل رؤية الدولتين الى واقع وليس مجرد شعار.

وأضاف رشدي أن أبو الغيط استمع لرؤية الوزير الروسي حول تطورات الحرب في اوكرانيا، معربا عن تطلعه في التوصل الى تسوية سياسية لهذا النزاع الخطير.
وقال المتحدث الرسمي ان الأمين العام للجامعة ناقش مع لافروف سُبل تعزيز العلاقات العربية الروسية، في إطار التعاون القائم بين الجانبين والذي يُفترض ان يتوج بعقد القمة العربية الروسية فور انتهاء التحضيرات لها.

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