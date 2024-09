ياسمين رحمي تكشف تفاصيل دورها في فيلم صيني

أعربت الفنانة ياسمين رحمي، عن سعادتها بمشاركتها في الفيلم الصيني الذي يحمل اسم Once upon a time in the middle east، مشيرةً إلى أنها سافرت إلى الصين من أجل التصوير على مدار شهرين.

وقالت ياسمين رحمي، خلال لقائها في برنامج It’s Showtime التي تقدمة الإعلاميتين دينا حويدق وسمر نعيم على شاشة قناة الحياة: الفيلم بيتكلم عن الشرق الأوسط، والقصة مكتوبة من 2021، من آخر 2022 بدأوا يسافروا دول مختلفة علشان ينقوا فريق العمل، عملوا اختبارات أداء على مدار سنة في الأردن والعراق وسوريا ومصر.

وأضافت: وعملت اختبار أداء على الدور اللي كانوا عايزينه وبعد أول اختبار وافق عليا المخرج، وبعدين بدأت مرحلة التدريبات مع بعض في المشاهد قبل ما نسافر الصين، الدور فيه حركة مختلفة شوية وأكشن واتدربت عليه وجابولنا فريق من أمريكا يدربنا على الحركة والأكشن في الفيلم والموضوع مكنش سهل ولا تمثيلًا ولا حركو.

وتابعت : "ومش بيعتمد على التمثيل فقط، ومخرج الفيلم من مدرسة الطبيعية مش عايز يحس إن الممثل بيمثل بجد، وبيدور على مواصفات شكلية معينة، وكان فيه صور مرسومة للشخصيات كلها أثناء اختبارات الأداء.

وتابعت : الفيلم مش كوميدي وهو دراما تقيل جدًا، وأعتقد المشاهد هيعيط كتير جدًا، وفيه مجموعة من المصريين حوالي 6 أو 7 أشخاص منهم عمر شريف ، ووجوه جديدة زي أحمد سليم وفاروق محمد وفيه أطفال ومنهم طفلة هتكون اكتشاف كبير اسمها كارما، البطل الصيني ده يعتبر زي محمد هنيدي في الصين عندهم تشين تينج وشعبيته كبيرة جدًا.