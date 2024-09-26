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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

الغندور: الزمالك كان يستحق ركلة جزاء في نهائي القرن أمام الأهلي

جمال الغندور
جمال الغندور

فجر الخبير التحكيمي جمال الغندور مفاجأة من العيار الثقيل حول تدخل أيمن أشرف على بن شرقي في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020.

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وقال الحكم الدولي السابق جمال الغندور في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: الزمالك كان يستحق ركلة جزاء أمام الأهلي في نهائي القرن بدوري أبطال أفريقيا.

وأضاف، أشرف بن شرقي كان يستحوذ على الكرة وفرصته كبيره للحصول عليها وفرص أيمن أشرف كانت أقل.

وتابع، بالتالي عرقل أيمن أشرف اللاعب في منطقة الجزاء، وكان يستحق الزمالك الحصول على ركلة جزاء في تلك المباراة

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