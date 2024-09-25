علي معلول يؤازر الأهلي من ملعب مباراة السوبر
قال الإعلامي خالد الغندور، أن علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي، تواصل مع اللاعبين لتحفيزهم قبل مباراة السوبر الافريقي ضد الزمالك.
وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" معلول الي الناس بتقول عليه "مقموص" تواصل مع اللاعبين في مكالمة فيديو مع معظم اللاعبين على رأسهم محمد الشناوي قائد الفريق".
وأختتم:" معلول صمم على التواصل مع اللاعبين لتحفيزهم قبل السوبر والمفاجأة ان الدولي التونسي وعد اللاعبين بتواجده في المدرجات يوم المباراة في حالة الحصول على إذن من طبيبه المعالج".