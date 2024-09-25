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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

علي معلول يؤازر الأهلي من ملعب مباراة السوبر

علي معلول لاعب الأهلي
علي معلول لاعب الأهلي

قال الإعلامي خالد الغندور، أن علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي، تواصل مع اللاعبين لتحفيزهم قبل مباراة السوبر الافريقي ضد الزمالك.

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تشكيل الأهلي المتوقع في مباراة السوبر الافريقي

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" معلول الي الناس بتقول عليه "مقموص" تواصل مع اللاعبين في مكالمة فيديو مع معظم اللاعبين على رأسهم محمد الشناوي قائد الفريق".

وأختتم:" معلول صمم على التواصل مع اللاعبين لتحفيزهم قبل السوبر والمفاجأة ان الدولي التونسي وعد اللاعبين بتواجده في المدرجات يوم المباراة في حالة الحصول على إذن من طبيبه المعالج".

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