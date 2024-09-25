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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

عمر فرج: الزمالك جاهز لمواجهة الأهلي والأجواء رائعة في الرياض

عمر فرج
عمر فرج

أكد عمر فرج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الأبيض جاهز لمواجهة الأهلي المقبلة في بطولة كأس السوبر الأفريقي.

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الزمالك يركز على ركلات الترجيح قبل موقعة السوبر الأفريقي

وقال عمر فرج في  تصريحات على هامش الأنشطة الإعلامية المخصصة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف": "الأجواء في المملكة العربية السعودية رائعة ومميزة من ملاعب وكل شيء خاص بلقاء السوبر".

وأضاف: "نستعد بكل قوة لمواجهة الأهلي، وهدفنا تحقيق الفوز والتتويج باللقب الأفريقي".

وواصل: "التركيز سلاحنا أمام الأهلي، وإن شاء الله نحقق الهدف المطلوب ونحصد اللقب".

واختتم قائلاً: "ننتظر دعم ومؤازرة جماهير الزمالك، ونعدهم بتقديم أفضل أداء لتحقيق الفوز وإسعادهم".

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري على لقب كأس السوبر الأفريقي على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية

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