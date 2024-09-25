محمد عبدالرحمن حماقي ينتهي من 50% لـ "روج أسود"

يواصل المخرج محمد عبدالرحمن حماقي، تصوير أحدث أعماله مسلسل "روج أسود " الذي انتهى مما يقرب من ٥٠ % من مشاهده في أماكن وستوديوهات متفرقة حتى يلحق بالعرض في موسم الأوف سيزون الجاري قبل نهاية العام.

ومن المفترض أن يبدأ حماقي، في متابعة مراحل المونتاج في الفترة القادمة.

و يناقش المسلسل ملفات حقيقية مأخوذة من محكمة الأسرة المصرية، ويعرض أزمات الطلاق والمطلقات بشكل واقعي وجديد على الدراما العربية.

مسلسل " روج أسود " بطولة رانيا يوسف، داليا مصطفى، لقاء الخميسي، مي سليم، فرح الزاهد، منة تيسير، أحمد فهيم، أحمد جمال سعيد، كريم العمري، عابد عناني، تأليف أيمن سليم و إخراج محمد عبدالرحمن حماقي و إنتاج MGR ممدوح شاهين.