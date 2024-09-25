الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

محمد عبدالرحمن حماقي ينتهي من 50% لـ "روج أسود"

بوابة الوفد الإلكترونية

يواصل المخرج محمد عبدالرحمن حماقي، تصوير أحدث أعماله مسلسل "روج أسود " الذي انتهى مما يقرب من ٥٠ % من مشاهده في أماكن وستوديوهات متفرقة حتى يلحق بالعرض في موسم الأوف سيزون الجاري قبل نهاية العام.

ومن المفترض أن يبدأ حماقي، في متابعة مراحل المونتاج في الفترة القادمة.

و يناقش المسلسل ملفات حقيقية مأخوذة من محكمة الأسرة المصرية، ويعرض أزمات الطلاق والمطلقات بشكل واقعي وجديد على الدراما العربية.

مسلسل " روج أسود " بطولة رانيا يوسف، داليا مصطفى، لقاء الخميسي، مي سليم، فرح الزاهد، منة تيسير، أحمد فهيم، أحمد جمال سعيد، كريم العمري، عابد عناني، تأليف أيمن سليم و إخراج محمد عبدالرحمن حماقي و إنتاج MGR ممدوح شاهين.

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