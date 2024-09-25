مدير العناية الطبية بالصحة اللبنانية: بعض المستشفيات في البلدات الحدودية توقفت عن العمل

أكد مدير العناية الطبية بالصحة اللبنانية، أن عملية نزوح مستمرة من الجنوب اللبناني ومناطق البقاع إلى المناطق الشمالية.



وتابع مدير العناية خلال تصريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الأربعاء، أنه :" نبذل جهودا هائلة في المؤسسات الطبية لمواجهة العدوان الإسرائيلي على لبنان".

وأضاف :" نتلقى مساعدات طبية من الدول الصديقة وأعداد الشهداء والمصابين تتزايد".



وواصل مدير العناية" نواصل العمل عل مدار الساعة وبعض المستشفيات في البلدات الحدودية توقفت عن العمل".

وزير الصحة اللبناني: 51 قتيلاً في الغارات الإسرائيلية منذ صباح اليوم





وفي إطار آخر، أعلن وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، عن مقتل 51 شخصًا وإصابة 223 آخرين جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان منذ صباح اليوم الأربعاء.

وفي حصيلة أولية، أفادت الوزارة بأن "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة المعيصرة في كسروان"، الواقعة على بعد نحو 30 كيلومترًا شمال بيروت، أسفرت عن "استشهاد 3 أشخاص وإصابة 9 بجروح".

كما أضافت الوزارة في بيان آخر أن "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة جون في قضاء الشوف، جنوب بيروت، أدت إلى استشهاد 4 أشخاص وإصابة 7 آخرين".

يُذكر أن هاتين المنطقتين، اللتين تبعدان نسبيًا عن معاقل "حزب الله" في جنوب وشرق لبنان، لم تتعرضا لأي غارات إسرائيلية منذ بداية التصعيد قبل نحو عام.

وفي المعيصرة، التي تضم غالبية شيعية وتقع في منطقة كسروان ذات الغالبية المسيحية، أفاد مصدر أمني لبناني بأن الغارة استهدفت منزلاً، مما أدى إلى تدميره بشكل شبه كامل، بينما كان عناصر الإنقاذ يبحثون عن ناجين تحت الأنقاض.

في مدينة النبطية، تعرض مستشفى حكومي لأضرار نتيجة غارة إسرائيلية، كما أفادت المحافظة هويدا الترك، مشيرة إلى أن "مستشفى نبيه بري الحكومي، وهو المستشفى الحكومي الوحيد في قضاء النبطية، تعرض لأضرار كبيرة نتيجة غارة قريبة منه"، بالإضافة إلى أضرار في مركز الدفاع المدني المجاور. وأوضحت الترك أن "بعض الغرف وأجزاء من المستشفى تعرضت لضرر، لكن لم يُسجل أي إصابات".