محافظا الدقهلية ودمياط يشاركان في مهرجان الشرقية للخيول العربية

استقبل المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية؛ اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وذلك في إطار زيارتهما للمحافظة للمشاركة في فعاليات مهرجان الشرقية للخيول العربية في دورته الـ 28 بقرية الفروسية بمدينة بلبيس ضمن إحتفالات المحافظة بعيدها القومي وذلك بمكتبه بالديوان للعام.

رحب محافظ الشرقية بمحافظا الدقهلية ودمياط، معرباً عن إمتنانه لحرصهما على مشاركة أبناء المحافظة إحتفالاتهم بالعيد القومي، وحضور فعاليات مهرجان الشرقية للخيول العربية في دورته الـ 28 بقرية الفروسية بمدينة بلبيس وسط أبناء المحافظة.

أكد محافظ الشرقية أن مهرجان الشرقية للخيول العربية يُعد حدثاً رياضياً متميزاً يساهم في تنشيط صناعة السياحة الرياضية الصحراوية في مجالات بطولات أدب وجمال الخيل العربية وألعاب الفروسية، والتي من المقرر أن يشارك بهما 191 حصان منهم 121حصان في مسابقات جمال الخيل و 67 حصان في مسابقات أدب الخيل.

ومن جانبهما، أعربا محافظا الدقهلية ودمياط عن سعادتهما لمشاركة أبناء المحافظة فعاليات مهرجان الشرقية للخيول العربية، متمنيا نجاح المهرجان وخروجه بالمظهر الذي يليق بأصالة وعراقة محافظة الشرقية.

حضر اللقاء الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة.