استعدادًا لفصل الشتاء| مشروبات طبيعية تعزز المناعة وتحميك من نزلات البرد

مع قدوم فصل الشتاء، تزداد مخاطر الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا نتيجة التغيرات الجوية وانخفاض درجات الحرارة، وتلعب التغذية دورًا مهمًا في تعزيز مناعة الجسم، ومن بين العوامل التي يمكن أن تساعد في تقوية جهاز المناعة هي المشروبات الصحية، وفيما يلي نقدم لك مجموعة من المشروبات التي تساهم في حماية الجسم من الإصابة بالبرد، وتعزز الصحة العامة خلال هذا الموسم.

مشروبات طبيعية تعزز المناعة وتحميك من نزلات البرد

1. الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مضادات أكسدة قوية تُعرف باسم "كاتيشين"، والتي تساهم في تعزيز جهاز المناعة. يمكن تناول الشاي الأخضر مع الليمون لتعزيز الفوائد الصحية.

2. شاي الزنجبيل

الزنجبيل معروف بخصائصه المضادة للالتهابات والمساعدة في تخفيف أعراض البرد. يمكن تحضير شاي الزنجبيل بإضافة قطع من الزنجبيل الطازج إلى الماء المغلي، مع إضافة العسل لتحسين الطعم وزيادة الفوائد.

3. مشروب الليمون بالعسل

يمتاز مشروب الليمون بالعسل بقدرته على تقوية المناعة بفضل محتواه العالي من فيتامين C، والذي يُعتبر من العناصر الأساسية لمواجهة نزلات البرد. يمكن تحضيره بإذابة عصير الليمون في الماء الدافئ مع ملعقة من العسل.

4. شاي النعناع

يعتبر شاي النعناع مهدئًا للجهاز التنفسي ويساعد في تخفيف الاحتقان. يمكن تحضيره بإضافة أوراق النعناع الطازجة إلى الماء المغلي.

5. مشروب الكركم

الكركم يحتوي على مادة "الكركمين" التي تمتاز بخصائصها المضادة للفيروسات والبكتيريا. يمكن تحضيره بخلط ملعقة صغيرة من الكركم مع كوب من الحليب الدافئ والعسل.

6. عصير البرتقال الطازج

يعتبر عصير البرتقال مصدرًا ممتازًا لفيتامين C، والذي يساعد في تقوية المناعة. يُفضل تحضير العصير من الفواكه الطازجة للاستفادة القصوى من العناصر الغذائية.

تشكل هذه المشروبات جزءًا من نظام غذائي صحي يمكن أن يساعد في تعزيز جهاز المناعة والحماية من الإصابة بنزلات البرد خلال فصل الشتاء، ومن المهم أيضًا الاهتمام بالنوم الجيد والتغذية المتوازنة للحفاظ على صحة جيدة في هذه الفترة.