آداب عين شمس تعلن نتائج امتحانات الفصل الصيفي

أعلنت كلية الآداب في جامعة عين شمس نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الصيفي للعام الدراسي 2023-2024.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة حنان كامل عميدة الكلية، وتحت إشراف الدكتور محمد ابراهيم حسن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

أعمال امتحانات الفصل الصيفي في آداب عين شمس

وأوضحت الدكتورة حنان كامل متولي عميد كلية الآداب جامعة عين شمس، أن أعمال امتحانات الفصل الدراسي الصيفي بمختلف أقسام الكلية وبرامجها العامة والخاصة قد انتهت في وقت قياسي وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجامعة، حيث تم إعلان نتائج الطلاب والطالبات المسجلين خلال هذا الفصل والبالغ عددهم ٨٢٥٠ طالبا وطالبة على منظومة UMS.

وأكد الدكتور محمد إبراهيم حسن محمد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن الفصل الدراسي الصيفي يأتي فصلاً مكملاً ومتمماً للعام الدراسي الحالي لإتاحة فرص إضافية أمام الطلاب.

كما أثنى وكيل كلية آداب عين شمس على الجهد المبذول من قطاع شؤون التعليم والطلاب بالكلية في إنجاز أعمال الفصل الدراسي الصيفي الذي شمل مختلف مقررات أقسام الكلية التي تعمل بنظام الساعات المعتمدة credit hours system في مستوياتها الفردية والزوجية، فضلاً مقررات البرامج المميزة الثلاثة ( الدراسات البينية باللغة الانجليزية، والدراسات العبرية والإسرائيلية، وبرنامج الدراسات التقنية الرقمية للمعلومات المكانية؛ جيوماتيكس).

وتوجه وكيل كلية آداب عين شمس لشؤون التعليم والطلاب لجميع أعضاء هيئة التدريس بالشكر على الجهد الذي بذلوه في أعمال التدريس والمراقبة والكنترول مما كان له أكبر الأثر في تحقيق المخرجات التعليمية المستهدفة.