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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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رئيس الوزراء: نمتلك منظومة مياه شرب على أعلى قدر من المأمونية والسلامة

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، إنّ منظومة مياه الشرب اللى موجودة في مصر على أعلى قدر من المأمونية والسلامة، مؤكدًا أن مصر تمتلك 3050 محطة مياه شرب على مستوى الجمهورية، موضحًا أن نسبة تغطية مياه الشرب تصل لـ99%، قائلًا: “يعني 99% لديهم شبكات ووصلات لمياه الشرب في المنازل.. الباقي مناطق متطرفة ومناطق غير مخططة وعشوائية”.


أضاف مدبولي خلال كلمته عقب اجتماع الحكومة الإسبوعي، أذاعته قناة اكسترا نيوز، اليوم الأربعاء: "محطات مياه الشرب بيتعمل لها على طول متابعة ورقابة وكل الإجراءات اللي بتحصل عليه.. شبكة الصرف الصحي منفصلة تمامًا عن شبكة مياه الشرب".

 

وشدد على أنه في 2014 كان نسبة تغطية القرى في مصر لا تزيد عن 10 أو 12%، اليوم تم تجاوز تغطية الـ65% من القرى، موضحًا أنه مع نهاية حياة كريمة سيكون تم الانتهاء من وصول خدمة الصرف الصحي لكل الريف المصري، مؤكدًا أن ما شهده الدولة المصرية في الـ10 سنوات هو إنجاز كبير للدولة المصرية".

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