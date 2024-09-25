سيدات الصيد تفزن على ٦ أكتوبر فى بطولة منطقة الجيزة لكرة السلة

تمكن فريق الدرجة الاولي سيدات لكرة السلة بنادى الصيد الفوز علي نظيره 6 أكتوبر بنتيجة 40/76 ضمن منافسات بطولة منطقة الجيزة.

ضمت قائمة الفريق اللاعبات رضوي اسامة، ريم زين، ريم صبري، ريهام الزمر، زينة حسام، سلمي بهجت، سمر مصطفي، فريدة تامر، ليلي القوصي، مريم حسام، مريم السطوحي، مريم جابر، ملك الشيشيني، نور السكري، ايه مجدي، شريفة تامر، هنا صلاح، لوجين ايمن، لوجين عمرو، ليلي عرابي، هانيا عبدالرحمن، هنا الجولي.

الجهاز الفني والاداري:

وائل الطناني رئيس الجهاز، وائل السداوي نائب رئيس الجهاز ،مدير فني احمد ابراهيم، مدرب عام مصطفي البوشي، مساعد مدرب مازن، اخصائي احمد مجدي، فريد سمير مخطط احمال، علي الخطيب مدير اداري، د/ ياسمين مجدي طبيبة، عامل محمد عطا