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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

تسرب كيميائي .. إجلاء الآلاف من منازلهم بولاية أوهايو الأمريكية

امريكا
امريكا

أصدرت السلطات الأمريكية، اليوم الأربعاء، أوامر لآلاف المواطنين بولاية "أوهايو" بإخلاء منازلهم جراء حدوث تسرب كيميائي من إحدى الحاويات في مقاطعة "هاملتون".

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وذكرت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية أن غاز "الستايرين"، القابل للاشتعال، تسرب من إحدى عربات قطار شحن في الولاية ما دعا السلطات إلى مطالبة كل من يقيمون في نطاق ميل تقريبا من موقع الحادث بمغادرة منازلهم فورا مخافة حدوث انفجار.

وأوضحت السلطات أن أعمال مراقبة جودة الهواء وقياس نسبة وجود الغاز به مستمرة، وأنه تم فصل الشاحنة التي وقع بها التسريب عن بقية عربات قطار الشحن الذي كان يحمل المادة الكيميائية.

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