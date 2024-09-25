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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

مفوضية الاتحاد الإفريقي تعقد اجتماعًا تحضيريًا لاجتماع مجموعة العشرين المقرر اليوم

مجموعة العشرين
مجموعة العشرين

عقدت مفوضية الاتحاد الإفريقي اجتماعا تحضيريا في مقر بعثة المراقبة الدائمة للاتحاد لدى الأمم المتحدة في نيويورك، استعداداً للاجتماع الثاني لوزراء خارجية مجموعة العشرين المقرر عقده في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

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ركز الاجتماع التحضيري، الذى عقد مساء الثلاثاء، على تجهيز الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، الذي سيُعقد على هامش الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة ، وسيكون هذا الاجتماع مفتوحاً لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة حيث ستتم مناقشة دعوة مجموعة العشرين للعمل بشأن إصلاح مؤسسات الحوكمة العالمية.

من بين الأولويات التي ستناقشها مجموعة العشرين تحت رئاسة البرازيل إصلاح مؤسسات الحوكمة العالمية بما في ذلك الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية.

وقد أطلقت الحكومة البرازيلية دعوة للعمل كجزء من جهودها لتعزيز الإصلاحات المطلوبة منذ فترة طويلة لهذه المؤسسات التي تم تصميم معظمها قبل 80 عامًا.

ويهدف الاجتماع التحضيري إلى إطلاع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي على هذه الدعوة، وتحديد القضايا ذات الأولوية بالنسبة للقارة الأفريقية، وتوحيد الموقف الأفريقي لضمان تقديم موقف موحد خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين.

ومن المتوقع أن يسفر الاجتماع التحضيري عن تعزيز فهم الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي لدعوة مجموعة العشرين للإصلاح، وتحديد القضايا الرئيسية التي تهم أفريقيا، واعتماد موقف مشترك للدفاع عنه خلال المناقشات القادمة في مجموعة العشرين.

شارك في الاجتماع التحضيري ممثلو الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي لدى الأمم المتحدة بالإضافة إلى ممثلي فريق عمل الاتحاد الإفريقي في مجموعة العشرين وشركاء المعرفة المختارين.

 

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الجريدة الورقية