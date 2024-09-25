تطوير ساحة المسجد الإبراهيمى بدسوق في كفر الشيخ

بتكلفة 6 مليون جنية

تابع محافظ كفرالشيخ اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، اليوم الأربعاء، أعمال تركيب الرخام، وحجر الهاشمة، والنافورة، وتركيب صفايات الأمطار، الكهرباء، وتركيب صفايات الأمطار، فضلًا عن تجربة أعمدة الإنارة الديكورية بساحة الميدان الإبراهيمي، تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق.



قال المحافظ، إنه يتم تنفيذ مشروع تطوير ساحة الميدان الإبراهيمي خلال ثلاث مراحل متتالية بمساحة إجمالية 9.5 فدان تقريبًا، وتطوير ساحة المسجد الرئيسية علي مساحة 5000 م2 بتكلفة إجمالية حوالي 6 مليون جنية، ليتم تنفيذ المشروع خلال 6 أشهر تقريبًا، كما تتضمن خطة التطوير أيضًا حديقة المسجد الإبراهيمي، بالإضافة إلى تطوير أماكن إنتظار السيارات، وذلك لتنشيط السياحة الدينية، وإعادة الوجه الجمالي والحضاري لدسوق، التي تعد من أهم المدن المصرية سياحيًا.



وأضاف أن أعمال تطوير ساحة الميدان الإبراهيمي تتم طبقًا لخرائط الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، ومراجعة جهاز التنسيق الحضاري بالقاهرة، حيث تتم جميع الأعمال وفق رسومات هندسية تصميمية، وأخرى تنفيذية من أعرق بيوت الخبرة الهندسية فى مصر.



وأوضح أن أعمال تطوير ساحة مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي، تسهم فى تحسين المظهر الجمالي للمسجد والمناطق المحيطة به، وتعزيز التفاعل الإجتماعي بين أفراد المجتمع، وتوفر مساحة أكبر للمصلين والزوار، مشيرًا أن المسجد أحد أشهر المساجد فى مصر، ويقصده ملايين الزائرين من مختلف أنحاء العالم، ويضم ضريح سيدي إبراهيم الدسوقي أحد أشهر الأولياء الصالحين فى مصر.



وشدد محافظ كفرالشيخ، على ضرورة تنفيذ أعمال التطوير بأعلى جودة وبأسرع وقت، مع مراعاة الحفاظ على الطابع الديني للميدان، مؤكدًا على أهمية تطوير ساحة الميدان الإبراهيمي بدسوق، لما لها من أهمية دينية وثقافية وسياحية.

