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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

منوعات ومرأة

"الكوليرا".. مرض قاتل يمكن الوقاية منه والعلاج السريع ينقذ الحياة

الكوليرا
الكوليرا

تُعتبر الكوليرا واحدة من الأمراض المعدية القديمة التي شكلت تهديدًا كبيرًا للصحة العامة عبر التاريخ، وعلى الرغم من التطور الهائل في مجال الطب والصحة العامة، لا يزال هذا المرض يمثل تحديًا في العديد من البلدان النامية، وتنجم الكوليرا عن عدوى بكتيرية تؤثر على الأمعاء، وتتسبب في إسهال شديد قد يؤدي إلى الجفاف السريع والموت إذا لم يتم علاجه بشكل فوري، وخلال السطور التالية نقدم لك أسباب مرض الكوليرا، أعراضه، طرق الوقاية منه، وأحدث العلاجات المستخدمة لمكافحته.

 

1. أسباب الكوليرا:

مرض الكوليرا تسببه بكتيريا تُدعى "فيبريو كوليرا" (Vibrio cholerae)، والتي تنتقل إلى الجسم عن طريق تناول مياه أو أطعمة ملوثة بالبكتيريا. ينتشر المرض عادةً في المناطق التي تفتقر إلى خدمات الصرف الصحي النظيفة، أو في حالات الطوارئ التي تؤدي إلى تلوث المياه.

 

2. أعراض الكوليرا:

- إسهال مائي حاد.

- قيء.

- تقلصات عضلية.

- فقدان سريع للسوائل، مما قد يؤدي إلى الجفاف.

- الشعور بالعطش الشديد.

في الحالات الشديدة، قد يتعرض المريض لانخفاض ضغط الدم، صدمة، وحتى الوفاة إذا لم يتلقَّ العلاج المناسب.

 

3. الوقاية من الكوليرا:

الوقاية من الكوليرا تعتمد بشكل كبير على تحسين النظافة العامة. من أهم إجراءات الوقاية:

- استخدام مياه نظيفة وآمنة للشرب.

- غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون، خاصة قبل تناول الطعام.

- تناول الطعام المطبوخ بشكل جيد.

- تجنب الأطعمة والمشروبات من مصادر غير موثوقة.

 

4. علاج الكوليرا:

يتضمن العلاج الفوري للكوليرا تعويض السوائل المفقودة من الجسم عن طريق محاليل الإماهة الفموية أو الوريدية. كما تُستخدم المضادات الحيوية في بعض الحالات لتقليل مدة المرض. يُعتبر العلاج المبكر هو المفتاح لتجنب مضاعفات المرض.

 

رغم أن الكوليرا قد تكون قاتلة إذا لم يتم علاجها في الوقت المناسب، إلا أن الوقاية منها ممكنة من خلال تحسين الظروف الصحية والنظافة الشخصية. وتظل الجهود المستمرة لتحسين نوعية المياه والصرف الصحي أمرًا ضروريًا لمكافحة انتشار هذا المرض، خاصة في المناطق الأكثر عرضة.

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