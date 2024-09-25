استمرار أنشطة وقوافل مبادرة "بناء الإنسان" جنوب قنا

تابع الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا جهود الأجهزة الشريكه في تنفيذ الأنشطة الخاصه بالمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الانسان بقرية جراجوس التابعة لمركز قوص جنوب قنا.

حيث شاركت مديرية الصحة والسكان بعدد من القوافل الطبية استفاده منها 3136 مواطن، ونفذت مديرية التموين قوافل بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وتلقي طلبات تصحيح البطاقات التموينية لعدد 150 أسرة، بينما نفذت مديرية الشباب والرياضة أنشطة رياضيه استفاد منها 185 موطن.

وشاركت مديرية الأوقاف بعدد من القوافل والندوات التوعوية أستفاد منها 90 مواطن، ونظم المجلس القومي للمرأة عدد من الندوات التثقيفية لتنمية الاسرة المصرية عن مناهضة العنف ضد المرأة والتدريب على الآمن السيبرانى للمرأة والأسرة واستخراج عدد ١٥٠ بطاقة رقم قومي للسيدات بالمجان.

كما قامت مديرية القوى العاملة بتسجيل أسماء الشباب الراغبين في إيجاد فرص عمل من حملة المؤهلات العليا والمتوسطه، و ذوي الهمم، وكذا تسجيل الراغبين في التدريب المهني علي مهن مختلفة، وعقد ندوة في مجال السلامة والصحة المهنية بشأن "مخاطر الحريق" والتى استفاد منها 67 مواطن

.ونظمت مديرية الزراعة بقنا، ندوة إرشادية زراعية لعدد 50 مزارع وقامت مديرية التضامن الاجتماعى بتلقي طلبات تكافل وكرامه، وبطاقات الخدمات المتكاملة، فضلا عن تنفيذ ندوات وبرامج توعويه عن مشروعات التمكين الاقتصادي، و تنميه الأسرة والتى استفاد منها 700 مواطن.

كما نظمت وحدة السكان بديوان عام المحافظة عدد من الندوات التثقيفية استفاد منها 300 مواطن ، ونظمت مكتبة مصر العامة قافله متنقلة تعريفية عن فنون (رسم - تلوين -طباعة - اسئلة ثقافية) استفاد منها منها 50 مواطن.

كما قامت مديرية التربية والتعليم بعمل برامج توعوية لتعزيز الفكر الإيجابي للمعلمين والأخصائيين بجميع المراحل التعليمية ، ونظمت هيئة قصور الثقافة ندوات ثقافية استفاد منها 150 مواطن .

مشاركة جامعة جنوب الوادي:

وواصلت جامعة جنوب الوادى قوافلها الطبية وذلك ضمن المبادرة الرئاسية (بداية جديدة لبناء الإنسان ) برعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي وإشراف الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

دفع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، بقافلة طبية بشرية وتمريضية لقرية جراجوس بمركز قوص ، جنوب قنا، وهي القافلة الثانية التي تنظمها الجامعة ضمن المبادرة.

وأوضح الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة الطبية البشرية قدمت خدماتها العلاجية لعدد 478 حالة كشف وعلاج وتحويل للمستشفى الجامعي .

وجاءت كالتالي عدد 65 حالة باطنة وعدد 157 حالة رمد وعدد 90 حالة عظام وعدد 76 حالة اطفال وعدد 50 حالة نساء وعدد 35 حالة انف واذن بالإضافة لعدد6 حالات من ذوى الاحتياجات الخاصة.

كما قام صندوق مكافحة الإدمان بقنا بتوعية أهالي القرية بأهمية القضاء على ظاهرة إدمان الشباب للمخدرات وآثاره السلبية على الفرد والمجتمع .

ونوه نائب رئيس الجامعة، أن القافلة التمريضية قامت بالتوعية عن كيفية التعامل مع مرض السكر والضغط والمضاعفات وكيفية تجنب الضغوط الحياتية للحد من المضاعفات وتم خلال القافلة عمل تحليل السكر وقياس الضغط لعدد ٤٧ حالة مرضية وتم توجيه التوصيات للتأقلم مع المرض.