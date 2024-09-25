حريق يلتهم محتويات مخزن حدايد وبويات بسبب ماس كهربائي بأخميم

شهد مركز أخميم شرق محافظة سوهاج إندلاع حريق بمخزن حدايد وبويات بسبب ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية دون حدوث إصابات بشرية نتج عنه احتراق كمية من البويات وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد للمباني المجاورة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد تلقي مركز شرطة أخميم بلاغًا بنشوب حريق بمخزن حدايد وبويات بدائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية لمحل الواقعة وبالفحص تبين نشوب حريق محدود بمخزن حدايد وبويات أسفل عقار ملك "محمد . س . ز . م" 41 سنة صاحب محل حدايد وبويات يقيم دائرة المركز وتم الدفع بعدد "3" سيارات إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات .

وبسؤال مالك المخزن قرر بمضمون ما سبق وأضاف أن سبب الحريق ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية بالمخزن ولم يتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك ، ونفي الشبهة الجنائية وأن التلفيات عبارة عن إحتراق كمية من البويات، وتم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وفي سياق آخر أصيبت فتاة في السابعة عشرة من عمرها تقيم بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج بجرح طعني شبه نافذ بالصدر من الناحية اليمنى تعدى عليها شقيقها عامل في التاسعة عشرة من عمره بالضرب بسلاح أبيض كان بحوزته وإحداث إصابتها بسبب مشادة كلامية بينهما وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم بحوزته ونقل المصابة لمستشفى أخميم المركزي لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من العميد نور عمر رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة أخميم بلاغًا بوقوع مشاجرة ومصاب بدائرة المركز ، وإنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "رحمة . م . ز . ش" 17 سنة لا تعمل مصابة بجرح طعني شبه نافذ بالصدر من الناحية اليمني وتم نقلها لمستشفى أخميم المركزي لتلقي العلاج، ةوطرف ثان شقيقها "مصطفى . م . ز . ش" 19 سنة عامل الطرفان مقيمان بذات الناحية .

تم ضبط الطرف الثاني وبحوزته "سكين" وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب وقيام الثاني بإحداث إصابة الأولى على إثر مشادة كلاميه بينهما، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .