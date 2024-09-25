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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يلتقى رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر

بوابة الوفد الإلكترونية

التقى د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة يوم الثلاثاء 24 سبتمبر مع السيدة "ميريانا سبولياريتش إيغر" رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة في نيويورك، حيث أشاد بأنشطة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، وتعاونها المستمر مع السلطات المصرية لرفع مستوى الوعي بالقانون الدولي الإنساني بالتعاون مع اللجنة القومية للقانون الدولي الإنساني، ونوه بالشراكة المتميزة مع جمعية الهلال الأحمر المصري في مجال تنفيذ الأنشطة الإنسانية. 

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ثمن الوزير د. عبد العاطي الجهود التي تبذلها اللجنة الدولية للصليب الأحمر كمنظمة مستقلة ومحايدة تضمن حماية ومساعدة ضحايا النزاعات والعنف، واستعرض الجهود التي تبذلها مصر لوقف الاعتداءات الاسرائيلية على قطاع غزة، وأهمية التوصل لاتفاق لوقف اطلاق النار، والسماح بنفاذ المساعدات بدون عوائق، وتجنيب المنطقة الانزلاق إلى حرب اقليمية، وأشاد بالدور الذى تضطلع به اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.


 

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