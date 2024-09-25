الصحة: لا يوجد تقسيم لجرعات لقاح الأنفلونزا أيا كان السن

قالت وزارة الصحة والسكان، إن لقاح الأنفلونزا لا يوجد تقسيم لجرعاته أيا كان السن ويعطى لقاح الأنفلونزا بداية من عمر 6 شهور فما فوق والطفل فى المرحلة العمرية من 6 شهور حتى 9 سنوات إذا كان أول مرة له لتلقى اللقاح فهو يحتاج إلى جرعتين بينهما شهر على الأقل.

وتابعت: "إذا كان قد سبق له تلقى اللقاح فى السنوات السابقة فهو يحتاج جرعة واحدة فقط والجرعة لكل الأعمار واحدة وهى نصف مل تحقن فى عضلة الفخذ الأمامية أو فى عضلة الكتف حسب العمر ومن عمر 9 سنوات فما فوقها فهو يحتاج لجرعة واحدة فقط وغالبا لا نحتاج لتكرار الجرعة خلال الموسم الواحد رغبة فى تحسين مناعة الشخص ضد الأنفلونزا إذا كان قد تلقى جرعاته بشكل سليم".

واستكملت: "كلما حرصنا على تلقى اللقاح مبكرا وقبل دخول الشتاء وذروة انتشار الأنفلونزا كلما حصلنا على اقصى استفادة منه علما بأنه يمكن تلقيه فى أى وقت دون ضرر ولكن ما قد يتأثر هو فترة الحماية".