إزالة جذع نخله وضعه الأهالى على ترعة كان يعبر عليه التلاميذ بقنا

علق الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا، على صورة أنتشرت عبر منصات التواص الاجتماعى، مؤخراً تظهر عددًا من التلاميذ وهم يعبرون ترعة مياه على جذع نخلة فى قرية بمركز قوص جنوب محافظة قنا.

وذكر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إلى أنه، جرى تشكيل لجنة وتم إرسالها على الفور لموقع جذع النخلة، وتبين وجود كوبري شرع، على بعد بضعة أمتار من جذع النخلة الذي يستخدمه بعض الأهالى، مخصص لعبور الطلاب والمواطنين.

وأضاف وكيل التعليم أن أهالى القرية قاموا بوضع جذع النخلة لتسهيل العبور مما دفع التلاميذ لاستخدامه أيضًا، لتنقل عليه.

من جهتها قامت الوحدة المحلية لمركز قوص جنوب محافظة قنا، بالتعاون مع إدارة الرى بقطع جذع النخله وإلقائه فى مياه الترعة، وذلك تحسبنا لوقوع اى ضرر من خلاله، واجبار التلاميذ والطلاب على العبور من خلال الكوبرى الشرعى بدلاً من جذع النخلة الذى يشكل خطرا على حياة المواطنين والتلاميذ والطلاب على حدا سوء.

أول أكتوبر ..بداية توزيع التغذية المدرسية

أعلنت اللجنة المحلية المشرفة على مشروعات التغذية المدرسية موافقة الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا على بداية توريد الوجبات الجافة والمطهية لفصول التربية الخاصة مع بداية العام الدراسي في 22/9/2024 ، بينما يبدأ توريد البسكويت لمرحلة رياض الاطفال و التعليم الابتدائي (الحكومي الالزامي ) اعتباراً من أول أكتوبر 2024 .

عقدت اللجنة أولى جلساتها للعام الدراسي 2024/2025 بمكتب منال عبد الوهاب وكيل مديرية التربية والتعليم بقنا وبحضور صابر عبد الحميد زيان مدير عام الشئون التنفيذية و الدكتور محمد مصطفى محمدي مدير عام التأمين الصحي بقنا والدكتور احمد أمين دنقل مدير إدارة مراقبة التغذية بمديرية الشئون الصحية واشرف موريس مدير إدارة التغذية و ثريا متشولح رئيس قسم التغذية بالمديرية .

كما أكدت اللجنة على تفعيل بروتوكول التعاون ما بين مديرية التربية و التعليم والشئون الصحية بشأن استخراج وتجديد الشهادات الصحية للمتعاملين مع الوجبات المدرسية بحسب القواعد والضوابط المنظمة لذلك ، ونوهت على استمرار التغذية بمدارس التعليم المجتمعي كمنحة مقدمة من برنامج الغذاء العالمي ، فيما يتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم بخصوص توزيع التغذية للمرحلة الإعدادية .