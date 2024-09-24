مقر أوروبي على الأراضي المصرية.. مودرن سبورت يفتتح مقره الجديد

أعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس عن افتتاح مقر النادي الجديد بإستاد القاهرة الدولي وذلك ضمن خطة النادي في التطوير ووضع النادي في مساره الصحيح بالكرة المصرية.

تم إنشاء المقر بأحدث التقنيات الحديثة حيث يضم غرفة خلع ملابس على الطراز الأوروبي وجيم ومطعم وسبا وجاكوزي وقاعة اجتماعات ومكاتب خاصة بالعاملين وذلك ضمن استعدادات الفريق للموسم الكروي الجديد.

على جانب آخر يواصل فريق مودرن سبورت تدريباته إستعداداً لخوض منافسات الموسم الجديد 2024-2025.