الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

محمد بن زايد يلتقي بلينكن وسوليفان بالولايات المتحدة

بن زايد وبلينكن
بن زايد وبلينكن

التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن وجيك سوليفان مستشار الأمن القومي، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى الولايات المتحدة، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".

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وبحث الشيخ محمد بن زايد مع وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي الأميركيين - خلال اللقاءين - العلاقات الإستراتيجية الممتدة بين البلدين الصديقين والعمل المشترك على تعزيز هذه العلاقات على مختلف المستويات.
كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وأهمية العمل على منع توسع الصراع فيها بما يهدد الأمن والسلام الإقليميين.
حضر لقاء جيك سوليفان كل من الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني والشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة.

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