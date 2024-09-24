جوتيريش: العالم يعيش حالة غير مسبوقة من انتهاك المواثيق الدولية

تحدث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن تصاعد الأحداث في العالم خلال الفترة الأخيرة، وذلك أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

تصريحات جوتيريش

وشدد “جوتيريش”، خلال كلمته عرضتها قناة القاهرة الإخبارية، على أن العالم يعيش حالة غير مسبوقة من انتهاك المواثيق الدولية، والمدنيين هم من يدفعون ثمن الصراعات والأزمات الدولية.



وأضاف وأن النظام العالمي فشل في إيجاد الحلول لتفشي وانتشار العنف، متابعًا: "لبنان على حافة الهاوية وعلى شفا كارثة حقيقية، وبعثات حفظ السلام الدولية تعمل في مناطق لا سلام فيها أصلا، كما أنه لا مبرر للقتل الجماعي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني".

وقال جوتيريش، إنه من الواضح تمامًا أن إسرائيل وحماس غير مهتمتين بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

الرئيس الإسرائيلي يزعم عدم تورط تل أبيب في تفجيرات اللاسلكي بلبنان

وفي إطار آخر، زعم الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج، اليوم الأحد، بأن إسرائيل ليست "متورطة في تفجير أجهزة النداء الآلي (البيجر)، التي يستخدمها "حزب الله" اللبناني.

وتعليقا على تورط إسرائيل في الهجمات، قال هرتسوج، في تصريحات لوسائل إعلام غربية، إنه "يرفض تماما أي صلة بهذا المصدر أو ذاك للعملية".

وتابع: "هناك العديد من أعداء "حزب الله" اللبناني في بيروت، عدد غير قليل منهم هذه الأيام. لقد كان "حزب الله" يخنق لبنان ويدمره ويخلق الفوضى في لبنان، مرارا وتكرارا. نحن هنا ببساطة للدفاع عن أنفسنا، وهذا كل ما نفعله"، على حد زعمه.