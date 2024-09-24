10 أكتوبر.. نهاية قبول الالتماسات للإقامة بمدن جنوب الوادي الجامعية

حددت إدارة جامعة جنوب الوادي، اليوم الثلاثاء، مواعيد إستقبال طلبات الإلتماسات من الحالات الإجتماعية الصعبة والملحة التي لم تقبل في المدن الجامعية.

وقالت الجامعة، في البيان إنه تم تكليف الإدارة العامة للمدن الجامعية بإستقبال طلبات الإلتماسات من يوم الأربعاء الموافق 25 / 9 / 2024 م وحتى يوم الخميس الموافق 10 / 10 / 2024 م المقدمة من الحالات الذين و اللواتي لم تنطبق عليهم/هن شروط الإسكان الطلابي إلا أنهم/هن في حاجة ماسة للسكنى نظراً لظروفهم/هن الإجتماعية والإقتصادية والصحية وفرزهم/هن وعمل قائمة بالمقبول منهم/هن لعرضهم/هن على اللجنة للموافقة على تسكينهم/هن في الإجتماع القادم .

و اعتمد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي محضر إجتماع لجنة قواعد قبول الطلبة والطالبات للسكن بالمدن الجامعية للعام الجامعي 2024 / 2025 م.

شروط التسكين:

وقال بيان للجامعة إنه سيقبل بالسكن كل من سجل على الموقع الإلكتروني للمدن الجامعية وحقق الشروط وهي بالنسبة للطالبات يتم تسكين الطالبات القدامى المقيمات العام السابق والحاصلات على تقدير ( ممتاز – جيد جداً ) جميع الكليات - يتم تسكين الطالبات الجدد مواليد عام2007 م بالكامل جميع الكليات وشهور 12 – 11 – 10 – 9 – 8 من عام 2006م جميع الكليات

وبالنسبة للذكور يتم تسكين الطلبة القدامى المقيمين العام السابق والحاصلين على تقدير ( ممتاز – جيد جداً ) جميع الكليات - يتم تسكين الطلبة الجدد مواليد عام2007 م بالكامل جميع الكليات وشهور 12 – 11 – 10 – 9 – 8 من عام 2006م جميع الكليات .

بالنسبة لإجراء الكشف الطبي وكذلك كشف تحليل المخدرات للطلاب المحققين لشروط المدن الجامعية: - يكلف الطلاب المحققين لشروط الإقامة بالمدن الجامعة بتسليم نتيجة الكشف الطبي و كشف تحليل المخدرات وذلك للقبول بالمدن الجامعة ويحرم من السكن كل من لم يستطع تقديم نتيجة الكشف الطبي وكشف تحليل المخدرات في الموعد المحدد لذلك.

وبالنسبة بالنسبة لرسوم أول قسيمة ورسوم الإقامة الشهرية بالمدن الجامعة، أوضح البيان ( أول قسيمة ) يمكن لجميع الطلاب المحققين لشروط الإقامة بالمدن الجامعة سابقة الذكر دفع مبلغ ( 785 جنية ) رسوم أول قسيمة من خلال جميع قنوات الدفع الإلكتروني علماً بأن الرسوم الشهرية بعد ذلك هي ( 650 جنية ) إقامة بالتغذية، ويتم تسكين الطلاب المسددين رسوم أول قسيمة بدءاً من يوم الأحد الموافق 6 / 10 / 2024 م .