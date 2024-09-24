الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

المهن السينمائية تنعي الدكتور حسن عبدون رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الأسبق

نقابة المهن السينمائية
نقابة المهن السينمائية

نعت نقابة المهن السينمائية الدكتور حسن عبدون رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الأسبق، ووالد كل من الإعلامية القديرة الدكتورة حياة عبدون، الإعلامي القدير الدكتور أحمد عبدون.

ويقام عزاء حسن عبدون يوم الخميس الموافق 26 / 9 / 2024 بمسجد القوات المسلحة أمام سيتي ستارز (قاعة الفردوس)، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته ".

 

وفاة الدكتور حسن عبدون

أعلنت الإعلامية حياة عبدون وفاة والدها، وذلك عن طريق منشور عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وكتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي أبي الغالي المهندس حسن أحمد عبدون عمدة غزالة عبدون ابن العمدة أحمد عبدون.. حفيد حسن بك عبدون عضو مجلس النواب، ووالد الإعلامي الأستاذ أحمد عبدون، والإعلامية الدكتورة حياة عبدون كبير مذيعات التليفزيون المصري وعضو مجلس الشعب السابق وعضو البرلمان الأوروبي المتوسطى".

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