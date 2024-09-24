استعدادا لفصل الشتاء.. الوفد داخل مخرات السيول بالمنيا

ستظل الطبيعة المصرية ، محيرة للعالم اجمع ، تضرب الأمثال والعبر والمواقف ، والدروس والحكم ، في ظل ظروف تنهزم فيها قيم الشجاعة والمبادىء بكثير من المجتمعات الأخرى، حيث تشهد محافظة المنيا ، حالة استنفار كاملة لتطهير مخرات السيول ، استعدادا لفصل الشتاء ، لمواجهة مخاطر السيول.

الوفد تجولت ، و داست بأقدامها ، بعض مواقع مخرات السيول ، بعيون كاميراتها ، للوقوف والتأكد من مدى جاهزيتها ، لاستيعاب أي سيول محتملة ، خلال فصل الشتاء القادم ، في البداية تحدث في تصريحات خاصة لبوابة الوفد المهندس عاطف حسن عارف، مدير أعمال بالإدارة العامة لري غرب المنيا ، أنه استعدادا لموسم الشتاء بمحافظة المنيا ، يتم التنسيق بين جميع الجهات المعنية ، لمجابهة مخاطر السيول ، وعن الإحتياطات اللازمة، تحت قيادة اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، وتقوم الإدارة المركزية للري بالمنيا، تحت إشراف المهندس عبد الحميد البركاوي وكيل وزارة الري بالمنيا ، العمل على قد وساق لتجهيز جميع المعدات اللازمة ، والكشف عن مدى جاهزيتها ، للعمل اثناء الموسم ، خلال فترة السيول .

لافتا عارف ، وتقوم وزارة الري بوضع خطة سنوية للتعامل مع المخرات ، بصيانتها وتطهيرها ، وإزالة أي مخالفات في المهد ، تقام على المخرات ، حتي يمكنها استيعاب أي كميات مياه سيول وتصريفها بعيدا عن المناطق السكنية والطرق الاسفلتية ، بالإضافة لقيام هيئة الطرق بإحلال وتجديد ، فتحات تصريف السيول ، اسفل الطرق الاسفلتية ، وزيادتها لاستيعاب أي كميات متوقعة للسيول .

حيث قام المهندس عبد الحميد البركاوي وكيل وزارة الري والموارد المائية بالمنيا ، بإصدار تعليمات مشددة لإدارات الري شرق وغرب المنيا ، بضرورة الإسراع في تطهير ، وإزالة المعوقات بمخرات السيول بالمحافظة ، من مركز ديرمواس جنوبا وحتي ، مركز مغاغة شمالا ، إضافة إلي العمل على تطهير ونظافة مخرات السيول الخاصة بوزارة الري ، (مخر سيل شارونة – زاوية الجدامي – وأولاد الشيخ ) ، حفاظا على الممتلكات العامة والخاصة وارواح المواطنين ، في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة للدولة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي .

ومنوها عارف لبوابة الوفد، ان محافظة المنيا، تنقسم إداريا إلى 9 مراكز ومدن ، من الشمال إلى الجنوب ، تشمل مراكز " العدوة ، مغاغة، بنى مزار، مطاى، سمالوط ، المنيا، أبوقرقاص، ملوى، ديرمواس" وتضم 61 وحدة محلية قروية ، بإجمالى عدد 361 قرية ، يتبعهم 1826 عزبة ونجع ، بالإضافة إلى مدينة المنيا الجديدة ، وان السيول ، هى ظاهرة طبيعية ، تحدث نتيجة تدافعات مائية شديدة بالغة السرعة ، على هيئة فيضانات خاطفة ومدمرة، نتيجة لسقوط كميات كبيرة من المياه، فى شكل عاصفة فوق منطقة محددة المساحة ، ومنحدرة انسيابيا، والتي ترجع في الغالب بسبب الأمطار وفيضانات الأنهار ، وتغير مجارى الانهار، وانفجار السدود، وكسر الشواطئ.

واوضح المهندس عاطف حسن عارف ، ان هناك عوامل مساعدة فى زيادة نسبة التعرض للخطورة، منها مدى قرب المبانى السكنية،وانعدام الوعى بخطورة السيول ، وعدم مقدرة مخرات السيول والتربة ، على استيعاب كميات المياه المنحدرة، تعرض البنية التحتية للخطر، عدم توافر الحماية الكاملة للممتلكات.

واضاف عارف ، ان الأرصاد الجوية، ومركز المراقبة، والتنبؤ بقطاع التخطيط بوزارة الرى، مركز التنبؤ بفيضان النيل بوزارة الرى، الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظة، أجهزة المحافظة، هم المسؤولين بصفة مباشرة عن متابعة مؤشرات السيول ، وتعد مراكز ديرمواس، ملوى، ابوقرقاص، المنيا، سمالوط، مطاى، بنى مزار، مغاغة، من الأماكن المتوقع والمحتمل حدوث السيول بها بمحافظة المنيا

وأكد عارف ، علي ان هناك 8 مخرات سيول طبيعية ، وهى مسارات تكونت من خلال الحركة الإنسيابية للسيول السابقة نتيجة اندفاع المياه ، وتوجد المخرات بمراكز ، مغاغة 2 مخر سيول ، بنى مزار 1 مخر سيول ، مطاى 2 مخر سيول ، سمالوط 1 مخر سيول ، مركز المنيا 2 مخر سيول ، وموقعها ، مخر سيول وادى زاوية الجدامى الجنوبى ، ويقع بقرية زاوية الجدامى بمركز مغاغة، مخر سيول وادى زاوية الجدامى ، يقع بقرية زاوية الجدامى مركز مغاغة .

مخر سيل وادى العصيات ، ويقع جنوب قرية العصيات مركز بنى مزار، وادى سيل الشيخ حس ، ويقع بقرية الشيخ حسن ، بمركز مطاي ، مخر سيل فرع وادى البستان حساس، ويقع بقرية السوايطة مركز مطاى، مخر سيل وادى جرف الطير ويقع بقرية بنى خالد ، بمركز سمالوط، ومخر سيل عرب السيخ محمد ، ويقع بقرية عرب الشيخ محمد ، بمركز المنيا، مخر سيل الشرفا ، ويقع بقرية الشرفا مركز المنيا.

وعن المخرات الصناعية، اضاف عارف ، أنه يوجد بمحافظة المنيا ، 23 مخر سيل صناعى، الواقعة شرق النيل بدائرة الادارة المركزية للموارد المائية والرى بالمنيا، وتوجد تلك المخرات فى مراكز ، مغاغة، مطاى، سمالوط، المنيا،ابوقرقاص،ملوى، ديرمواس، وهي مخر سيل تل بنى عمران، يقع بزمام هندسة رى ديروط ، بتفتيش رى قبلى المنيا، اداريا قرية الحاج قنديل ، وقرية العمارنة الشرقية ، وتل بنى عمران بمركز ديرمواس ، ويبلغ طوله 9,8 ك متر، مخر سيل دب البرشاوى ، ويقع بزمام هندسة رى ملوى اداريا قرية البرشا مركز ماوى بطول 1,520 كليومتر، مخر سيل الضبع ويقع بملوى قرية نزلة البرشا بطول 1،527 كيلومتر، مخر سيل درب عطا بملوى، بقرية البرشا بطول 520 ،1كيلومتر.

مخر سيل دير ابوحنس بقرية دير ابوحنس بملوى بطول 000، 6 كيلومتر، مخر سيل دير ابوحنس الشمالى ، ويقع بقرية ديرابوحنس بملوى بطول 040 ،2 كيلومتر، مخر سيل الشخ تمى الجنوبى ، ويقع بقرى الشيخ تمى بمركز ابوقرقاص وهو سد ركامى تخزين، مخر سيل الشيخ تمى الشمالى بقرية الشيخ تمى ، وهو عبارة عن سد ركامى تخزين مخر سيل بنى حسن الشروق ، ويقع بقرية بنى حسن بمركز ابوقرقاص بطول 1،450 كيلومتر.

مخر سيل وادى الديابه بقرية الديابه بمركز ابوقرقاص ، مخر سيل وادى حسحاس ويقع بقرية ابوجناح بمركز ابوقرقاص، مخر سيل النويرات ويقع بقرية النويرات بأبوقرقاص بطول 4،100 كيلومتر، مخر السيل الشمالى للمنطقة الصناعية ، ويقع بالمنطقة الصناعية بطول 2 كيلومتر، مخر سيل طهنا الجبل ، ويقع بقرية طهنا الجبل بمركز سمالوط ، بطول 350،2 كيلومتر.

مخر سيل جبل الطير القبلى ، ويقع بقرية جبل الطير بسمالوط بطول 0،650 كيلومتر، مخر سيل جبل الطير البحرى ، ويقع بقريىة جبل الطير بمركز سمالوط ، بطول 1 كيلومتر، مخر سيل السريريه القبلى ، ويقع بقرية السريريه مركز سمالوط إداريا ، بطول 0،850 كيلومتر، مخر سيل السريرية البحرية ، ويقع بقرية السريرية إداريا بمركز سما لوط ، بطول 100،4 كيلومتر.

مخر سيل أولاد يونس ، ويقع بقرية الشيخ حسن ، بمركز مطاى ، بطول 500 ،2كيلومتر، مخر سيل وادى شارونه ، ويقع بقرية شارونه، بمركز مغاغة بطول 050 ،4كيلومتر، مخر سيل وادى جزيرة شارونه، ويقع بقرية شارونه مركز مغاغة ، بطول 200،2كيلومتر، مخر سيل منطقة وادى الشيخ ، ويقع بعزبة محمد ابراهيم ، بمركز مغاغة، بطول 4،050 كيلومتر.