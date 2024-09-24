بسبب التوصيلات العشوائية.. السيطرة على حريق اندلع بورشة تنجيد موبيليا بطهطا

شهد قسم طهطا شمال محافظة سوھاج اندلاع حريق بورشة تنجيد موبيليا بدائرة القسم بسبب ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية دون حدوث إصابات بشرية وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد للمحلات المجاورة وجرى إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء صبري صالح عزب مدير أمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد تلقي قسم شرطة طهطا بلاغًا بنشوب حريق بورشة تنجيد موبليا بدائرة القسم.

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم لمكان الواقعة وبالفحص تبين نشوب حريق بورشة تنجيد موبليا ملك "مصطفى . ح . ا . ع" 25 سنة صاحب ورشة تنجيد موبليا ومقيم دائرة القسم وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.

وبسؤال مالك الورشة قرربمضمون ما سبق ورجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي

من توصيلات عشوائية بالورشة ونفي الشبهة الجنائية وأن التلفيات عبارة عن احتراق لوح اسفنج.

تم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وفي سياق آخر استقبل مستشفى طهطا العام عامل زراعي في منتصف العقد الخامس من العمر مصابا بجرح طعني نافذ بالصدر وبتر بأصبعي الخنصر والبنصر بأيد اليمنى تعدت عليه زوجته بالضرب بسلاح أبيض كان بحوزتها بسبب خلافات أسرية وحال تدخل طفلهما في الثالثة عشرة من عمره لفض المشاجرة أصيب بجرح متهتك بكف اليد اليسرى وقطع بأوتار اليد يقيمون بدائرة قسم طهطا شمال محافظة سوھاج وجرى ضبط المتهمة والسلاح المستخدم وتحويل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمود طه مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود إشارة لمركز شرطة طهطا من مستشفى طهطا العام بوصول كل من :- "عادل . ش . ج . د" 45 سنة عامل زراعي مصاباً بجرح طعني نافذ بالصدر وبتر بأصبعي الخنصر والبنصر باليد اليمنى ونجله "مصطفى ع . ش . ج" 13 سنة طالب مصاباً بجرح متهتك بكف اليد اليسرى وقطع بأوتار اليد اليسرى يقيمان بدائرة القسم وتم تحويلهما لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج.

انتقل لمكان الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث القسم وبالفحص وسؤال الأول إتهم زوجته "ثريا . م . ى . م" 27 سنة ربة منزل تقيم بذات الناحية بالتعدي عليهما بالضرب بسلاح أبيض كان بحوزتها مما أدى لحدوث إصابته المشار إليها وذلك على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات أسرية وحال تدخل نجلهما المذكور المصاب الثاني للفض بينهما حدثت إصابته وأيد الثاني ما جاء بأقواله.

تم ضبط المتهمة والأداة المستخدمة [ سكين ] وبمواجهتها اقرت بارتكاب الواقعة لذات السبب.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.