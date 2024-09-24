تفاصيل حريق سكن التمريض بمعهد أورام سوهاج

أعلن المسئولون بمعهد الأورام بمحافظة سوهاج عقب اندلاع حريق بالمبنى الخاص بسكن التمريض عن القيام بإخلاء 50 مريضًا كإجراء احترازي لضمان سلامتهم ونقلهم لمبنى آخر داخل المعهد بعد أن تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق واخماده وأنه لا توجد إصابات بشرية .

وكان اللواء صبري عزب مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج قد تلقى إخطارًا من اللواء محمود طه مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بنشوب حريق بمعهد الأورام دون حدوث إصابات .

انتقل على الفور لمحل الواقعة قيادات الأمن بالمديرية وقوات الحماية المدنية التي دفعت بعدد 3 سيارات إطفاء كما قام مرفق الإسعاف بالدفع بعدد 12 سيارة إسعاف تحسبًا لأي طارئ وبالفحص تبين أن الحريق نشب بالطابق الـ 3 بمبنى خاص بسكن التمريض وتمت السيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد للمباني المجاورة .

وتم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وبناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان واللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج انتقل الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ والدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بالمحافظة لمعهد الأورام فور الإبلاغ عن وجود حريق بالدور الثالث بمبني (أ) بسكن التمريض وباشر نائب المحافظ ووكيل وزارة الصحة أعمال الإخماد لحظة بلحظة وذلك بحضور الدكتور حاتم أمين مدير المعهد .

وتم التوجيه الفوري بإخلاء باقي أدوار المبنى من المرضى وعددهم 50 مريضا كإجراء احترازي لضمان سلامتهم و نقلهم لمبني أخر داخل المعهد ولا توجد خسائر في الأرواح .

وتشير المعلومات الأولوية إلى اندلاع الحريق في تمام الساعة الثانية إلا عشر من صباح اليوم الثلاثاء بسكن تمريض المعهد وتمت السيطرة عليه بمشاركة 3 سيارات إطفاء من الحماية المدنية دون حدوث إصابات بشرية.

وقدم الدكتور محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج والدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة الشكر والتقدير لمدير معهد الأورام ولجميع العاملين لسرعة الاستجابة وخطة الإخلاء المحكمة وإدارة الأزمة باحترافية شديدة وتعاملهم باحترافية كاملة مع الحادث كما قدما الشكر أيضاً لرجال الإطفاء والإسعاف لجهودهم الحثيثة واستجابتهم السريعة والسيطرة علي الحريق دون خسائر في الأرواح .