تدريب الشباب على القيادة في قطاع التعدين لثقل الخبرات والمهارات المهنية

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن المرحلة المتقدمة من برنامج القيادات الشابة والمتوسطة، إذ تنشد الوزارة البناء على ما تحقق من مكتسبات في مراحل البرنامج السابقة، بمزيد من الاستثمار في الثروة البشرية ضمن عملية تطوير وتعليم ديناميكية مستمرة لا تتوقف.

قالت الوزارة إن المرحلة المتقدمة تبدأ من البرنامج بإطلاق مشروع الملازمة Work Shadowing والذي يستهدف الجمع بين القيادات وما لديها من خبرات وشباب البرنامج وما لديهم من قدرات ومهارات، وذلك من خلال تمكين خريجي البرنامج وتكليفهم بمهام معاوني رؤساء مجالس الإدارات بشركات القطاع المختلفة خلال فترة مشروع الملازمة التي تستمر لمدة 18 شهرا، بما يضمن نقل الخبرات والحفاظ على الاستمرارية مع تطوير كفاءات ومهارات الصفين الثاني والثالث من القيادات في إطار من الشفافية والنزاهة وذلك مع الإلتزام بإتباع أعلى معايير التطوير المهني والتدريب العملي لتمثل تلك المعايير مرجعية شاملة لقطاع البترول المصري الغني بالكفاءات.

جاء ذلك انطلاقاً من رؤية وزارة البترول والثروة المعدنية وإيمانها الراسخ بأهمية الثروة البشرية، واستكمالا لمسيرة تحديث قطاع البترول المصري بما يتسق مع إستراتيجية مصر 2030، وعملا على ضمان استمرارية جهود التطوير والتحديث على صعيد كافة أنشطة القطاع، لاسيما فيما يخص الموارد البشرية التي تمثل عنصراً هاماً ومحركاً للتنمية الشاملة والمستدامة.