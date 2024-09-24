"الشباب والرياضة " تصل ببرنامج "احنا مين" للتوعية بالحضارة المصرية لمحافظة سوهاج

في إطار جهود وزارة الشباب والرياضة لرفع الوعي التاريخي لدى النشء وتعريفهم بالقيم والعادات الصحيحة لدى المصري القديم، وضمن المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان " نفذت الإدارة المركزية لتنمية النشء، بالتعاون مع مؤسسة يارو للحضارة المصرية برئاسة الدكتور وسيم السيسي، برنامج "احنا مين" لرفع الوعي بالحضارة المصرية القديمة وتعليم مبادئ اللغة الهيروغليفية، وذلك بمراكز الشباب بمحافظة سوهاج، خلال الفترة من ٢٢-٢٦ سبتمبر الجاري.

وتم تنفيذ البرنامج بمركز شباب الحما بطما ، بحضور ١٥٠ طليع وطليعة، حيث تم تنفيذ ورش عمل تناولت عظمة الحضارة المصرية عبر العصور.

ويشمل البرنامج مجموعة من الورش والأنشطة التعليمية والألعاب الذهنية والمسابقات، بمشاركة متخصصين من مؤسسة يارو ، وذلك بهدف تعزيز معرفة الطلائع بتاريخ مصر القديم وتثقيفهم بالقيم الثقافية والحضارية العريقة.